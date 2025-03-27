Головред The Atlantic: У Білому домі панує відчуття, що Волтц – ідіот
Автор розслідування про чат високопосадовців США, де обговорювалися удари по хуситах, Джеффрі Голдберг заявив, що у Білому домі "панує відчуття, що [радник президента США] Майк Волтц – ідіот". Про це головний редактор журналу The Atlantic розповів в інтерв'ю BBC.
"У Білому домі панує поширене відчуття, що Майк Волтц – ідіот. Саме так його називають, і багато людей в системі, в системі національної безпеки, не можуть повірити, що він, я не знаю, назвемо це поганою телефонною гігієною, зробив це", – зазначив журналіст.
У публікації Голдберг заявляв, що його додали до чату у месенджері Signal саме з акаунту Волтца. Президент США стверджував, що це помилково зробив один зі співробітників радника.
Головред зауважив, що у політичних елітах Штатів "пішли розмови" про те, що до людей з адміністрації Трампа застосовуються "особливі, вибіркові стандарти відповідальності".
Журналіст наголосив, що ніхто з 17 учасників чату не помітив присутності сторонньої людини – і він сам покинув бесіду незабаром після того, як зрозумів, що це не жарт, а розмова справжніх посадовців (він зробив це після того, як США завдали удару по позиціях хуситів у час, зазначений у листуванні).
На думку Голдберга, у такий спосіб він проявив відповідальність, водночас деякі його колеги засумнівалися в тому, що він вийшов із чату добровільно, зазначає BBC.
"Якась частина мене дуже хотіла б дізнатися, що було далі. Але тут виникає багато питань, пов'язаних із законом, етикою та іншими нюансами, в які я не можу заглиблюватися. Повірте, я ухвалив це рішення, порадившись із різними людьми", – пояснив він.
- 24 березня стало відомо, що Голдберг отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися воєнні плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Видання Politico писало, що через витік Волтца можуть звільнити з посади. Але 25 березня Трамп заявив, що його радник з національної безпеки засвоїв урок.
- 26 березня міністр оборони Гегсет заперечив, що в листуванні містилася секретна інформація. Водночас видання показало додаткові повідомлення, де обговорювалися деталі атаки США на Ємен з конкретними військовими планами.