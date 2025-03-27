Головред The Atlantic: У Білому домі панує відчуття, що Волтц – ідіот

За словами Голдберга, у політичних елітах "пішли розмови" про те, що до команди Трампа застосовуються "особливі, вибіркові стандарти відповідальності"

Майк Волтц (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Автор розслідування про чат високопосадовців США, де обговорювалися удари по хуситах, Джеффрі Голдберг заявив, що у Білому домі "панує відчуття, що [радник президента США] Майк Волтц – ідіот". Про це головний редактор журналу The Atlantic розповів в інтерв'ю BBC.

"У Білому домі панує поширене відчуття, що Майк Волтц – ідіот. Саме так його називають, і багато людей в системі, в системі національної безпеки, не можуть повірити, що він, я не знаю, назвемо це поганою телефонною гігієною, зробив це", – зазначив журналіст.

У публікації Голдберг заявляв, що його додали до чату у месенджері Signal саме з акаунту Волтца. Президент США стверджував, що це помилково зробив один зі співробітників радника.

Головред зауважив, що у політичних елітах Штатів "пішли розмови" про те, що до людей з адміністрації Трампа застосовуються "особливі, вибіркові стандарти відповідальності".

Журналіст наголосив, що ніхто з 17 учасників чату не помітив присутності сторонньої людини – і він сам покинув бесіду незабаром після того, як зрозумів, що це не жарт, а розмова справжніх посадовців (він зробив це після того, як США завдали удару по позиціях хуситів у час, зазначений у листуванні).

На думку Голдберга, у такий спосіб він проявив відповідальність, водночас деякі його колеги засумнівалися в тому, що він вийшов із чату добровільно, зазначає BBC.

"Якась частина мене дуже хотіла б дізнатися, що було далі. Але тут виникає багато питань, пов'язаних із законом, етикою та іншими нюансами, в які я не можу заглиблюватися. Повірте, я ухвалив це рішення, порадившись із різними людьми", – пояснив він.