"Дивовижний збіг обставин". The Guardian пояснив, як Волтц додав журналіста до секретного чату

Майк Волтц (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц додав журналіста до секретного чату з високопосадовцями, оскільки за декілька місяців до цього у своїй телефонній книзі ненавмисно долучив його номер до контакту тодішнього речника Дональда Трампа. Про це заявили три анонімні джерела газети The Guardian.

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Офіс інформаційних технологій Білого дому провів експертизу щодо того, як трапився інцидент. За даними співрозмовників, поінформованих про внутрішнє розслідування, раніше головред журналу The Atlantic Джеффрі Ґолдберг надіслав до президентської кампанії Трампа електронний лист щодо історії, в якій політик критикувався за його ставлення до поранених військовослужбовців.

Аби протистояти цьому, кампанія вирішила заручитися підтримкою Волтца – на той момент довіреної особи з питань нацбезпеки.

Електронний лист Ґолдберга переслали тодішньому речнику Трампа Браяну Г'юзу – і той скопіював та вставив зміст листа (включно з підписом та номером телефону журналіста) у текстове повідомлення, яке й надіслав Волтцу, аби поінформувати його.

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Співрозмовники зазначили, що врешті-решт Волтц не телефонував Ґолдбергу, але "за дивовижним збігом обставин" випадково зберіг номер журналіста у своєму iPhone в контакті Г'юза. Останній зараз працює прессекретарем Ради нацбезпеки США.

За даними Білого дому, номер журналіста був помилково збережений під час "оновлення пропозиції контактів" на iPhone Волтца, що один зі співрозмовників описав як функцію, за якою алгоритм iPhone додає раніше невідомий номер до існуючого контакту, який може бути пов'язаний з ним.

Ця помилка лишалася непоміченою, допоки Волтц не спробував додати Г'юза до секретного чату у месенджері Signal щодо ударів по хуситах, але врешті-решт додав до нього Ґолдберга.

Одразу після інциденту радник з питань нацбезпеки заявив, що ніколи не бачився й не спілкувався з Ґолдбергом. Також він припустив, що номер журналіста був "всмоктаний" в його телефон.

Білий дім не прокоментував цю історію, а розслідування не встановило ступінь зв'язку Волтца з Ґолдбергом, якщо такий був, зауважує The Guardian. Сам журналіст заявив медіа: "Я не збираюся коментувати мої стосунки з Майком Волтцом, окрім того, що я знаю його і розмовляла з ним".

За даними видання, Трамп недовго розглядав можливість звільнення свого радника за цей епізод, але більше він був розлючений тим, що у Волтца був номер головреда журналу The Atlantic, який він зневажає, аніж тим, що обговорення військової операції відбувалося у незасекреченій системі, такій як Signal.

Співрозмовник The Guardian повідомив, що Трампа поінформували про результати експертизи минулого тижня, приблизно у той час, коли він вирішив залишити Волтца на посаді. Президент США прийняв вибачення свого радника та публічно захищав його впродовж останніх тижнів після того, як ситуація з секретним чатом стала публічною.