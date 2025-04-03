Волтц мав 20 чатів Signal для обговорення кризових питань, включно з Україною – Politico

Майкл Волтц (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Команда радника президента США з національної безпеки Майкла Волтца регулярно створювала чати в Signal, щоб координувати офіційну роботу з кризових питань, включно з Україною, Китаєм, Газою, Африкою та Європою. Про це повідомляє Politico із посиланням на чотирьох осіб, які були особисто додані до чатів Signal.

Двоє людей сказали, що вони були в принаймні 20 таких чатах або мають прямі відомості про них.

"Було звичайним явищем проводити чати на будь-яку тему національної безпеки", — сказав один з них, додавши, що в групах часто були присутні члени Кабінету міністрів і високопосадовці.

Співбесідникам видання не відомо, чи поширювалася в чатах секретна інформація, але всі вони сказали, що дописи в групових чатах містили конфіденційні відомості про роботу Ради національної безпеки США.

Як зазначає Politico, нові дані свідчать про ширше використання Signal, ніж повідомлялося раніше, і демонструють, як часто команда радника з національної безпеки адміністрації Дональда Трампа покладалася на загальнодоступний застосунок для обміну повідомленнями.

Ця практика потенційно порушує положення щодо захисту конфіденційної інформації про національну безпеку від іноземних ворогів і федеральні закони про зберігання документів, якщо чати автоматично видаляються.

Речник Ради національної безпеки США Браян Г'юз повідомив Politico, що Signal дозволений на урядових пристроях і що деякі федеральні агентства автоматично встановлюють його на телефони співробітників. Він також підкреслив, що чиновники використовували застосунок як в адміністрації Байдена, так і в першій адміністрації Трампа.

"Це один зі схвалених методів спілкування, але не основний і навіть не вторинний, це один із безлічі схвалених методів для несекретних матеріалів із розумінням того, що користувач повинен зберігати записи", — сказав Г'юз.

За його словами, будь-які заяви про використання секретної інформації "на 100% не відповідають дійсності".