Трамп назвав скандал із Signal "полюванням на відьом" і відкинув звільнення учасників чату
Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує звільняти топпосадовців Білого дому, які обговорювали плани удару по хуситах у Ємені в чаті Signal у присутності журналіста. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC News.
"Я не звільняю людей через фейкові новини та через полювання на відьом", — сказав Трамп.
Президент США знову підкреслив, що довіряє раднику з національної безпеки Майклу Волтцу та міністру оборони Піту Гегсету, які були присутні в чаті й дозволили статися витоку воєнної інформації.
"У нас був надзвичайно успішний удар [по Ємену]. Ми завдали дуже сильного і дуже смертельного удару. І ніхто не хоче про це говорити. Все, про що вони хочуть говорити, – це дурниці. Це фейкові новини", – додав президент США.
Водночас Трамп повідомив, що він не знайомий із месенджером Signal.
"Я уявлення не маю, що таке Signal. Мені байдуже, що таке Signal", – сказав він.
В інтерв'ю Трамп неодноразово звинуватив медіа у поширенні неправдивої інформації.
"Усе, що я можу вам сказати, це просто полювання на відьом, і це єдине, про що хоче говорити преса, тому що вам більше немає про що говорити. Тому що це буде найвеличніше 100-денне президентство в історії нашої країни", – вважає президент США.
Коментарі Трампа прозвучали після того, як він зіткнувся із закликами – включно і з боку своїх союзників – звільнити Волтца, який імовірно випадково додав головреда The Atlantic Джеффрі Голдберга до чату в Signal.
- 24 березня стало відомо, що головред журналу The Atlantic отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися воєнні плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Журналіст зазначив, що його додали до чату з акаунту Волтца. Президент США стверджував, що це помилково зробив один зі співробітників радника.
- Politico писало, що через витік Волтца можуть звільнити з посади. Але 25 березня Трамп заявив, що його радник з національної безпеки засвоїв урок.
- 27 березня автор розслідування заявив, що у Білому домі "панує відчуття, що [радник президента США] Майкл Волтц – ідіот".