Трамп назвав скандал із Signal "полюванням на відьом" і відкинув звільнення учасників чату

Президент США вважає, що повідомлення про витік воєнної інформації через месенджер є "фейковою новиною"

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/ EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує звільняти топпосадовців Білого дому, які обговорювали плани удару по хуситах у Ємені в чаті Signal у присутності журналіста. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC News.

"Я не звільняю людей через фейкові новини та через полювання на відьом", — сказав Трамп.

Президент США знову підкреслив, що довіряє раднику з національної безпеки Майклу Волтцу та міністру оборони Піту Гегсету, які були присутні в чаті й дозволили статися витоку воєнної інформації.

"У нас був надзвичайно успішний удар [по Ємену]. Ми завдали дуже сильного і дуже смертельного удару. І ніхто не хоче про це говорити. Все, про що вони хочуть говорити, – це дурниці. Це фейкові новини", – додав президент США.

Водночас Трамп повідомив, що він не знайомий із месенджером Signal.

"Я уявлення не маю, що таке Signal. Мені байдуже, що таке Signal", – сказав він.

В інтерв'ю Трамп неодноразово звинуватив медіа у поширенні неправдивої інформації.

"Усе, що я можу вам сказати, це просто полювання на відьом, і це єдине, про що хоче говорити преса, тому що вам більше немає про що говорити. Тому що це буде найвеличніше 100-денне президентство в історії нашої країни", – вважає президент США.

Коментарі Трампа прозвучали після того, як він зіткнувся із закликами – включно і з боку своїх союзників – звільнити Волтца, який імовірно випадково додав головреда The Atlantic Джеффрі Голдберга до чату в Signal.