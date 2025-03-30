Трамп назвал скандал с Signal "охотой на ведьм" и опроверг увольнение участников чата

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять топ-чиновников Белого дома, которые обсуждали планы удара по хуситам в Йемене в чате Signal в присутствии журналиста. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

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"Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и из-за охоты на ведьм", — сказал Трамп.

Президент США еще раз подчеркнул, что доверяет советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу и министру обороны Питу Хегсету, которые присутствовали в чате и позволили произойти утечке военной информации.

"У нас был чрезвычайно успешный удар [по Йемену]. Мы нанесли очень сильный и очень смертельный удар. И никто не хочет об этом говорить. Все, о чем они хотят говорить, – это глупости. Это фейковые новости", – добавил президент США.

В то же время Трамп сообщил, что он не знаком с мессенджером Signal.

"Я понятия не имею, что такое Signal. Мне все равно, что такое Signal", – сказал он.

В интервью Трамп неоднократно обвинил медиа в распространении ложной информации.

"Все, что я могу вам сказать, это просто охота на ведьм, и это единственное, о чем хочет говорить пресса, потому что вам больше не о чем говорить. Потому что это будет величайшее 100-дневное президентство в истории нашей страны", – считает президент США.

Комментарии Трампа прозвучали после того, как он столкнулся с призывами – в том числе со стороны своих союзников – уволить Уолтца, который вероятно случайно добавил главреда The Atlantic Джеффри Голдберга к чату в Signal.