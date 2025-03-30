Трамп назвал скандал с Signal "охотой на ведьм" и опроверг увольнение участников чата
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять топ-чиновников Белого дома, которые обсуждали планы удара по хуситам в Йемене в чате Signal в присутствии журналиста. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.
"Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и из-за охоты на ведьм", — сказал Трамп.
Президент США еще раз подчеркнул, что доверяет советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу и министру обороны Питу Хегсету, которые присутствовали в чате и позволили произойти утечке военной информации.
"У нас был чрезвычайно успешный удар [по Йемену]. Мы нанесли очень сильный и очень смертельный удар. И никто не хочет об этом говорить. Все, о чем они хотят говорить, – это глупости. Это фейковые новости", – добавил президент США.
В то же время Трамп сообщил, что он не знаком с мессенджером Signal.
"Я понятия не имею, что такое Signal. Мне все равно, что такое Signal", – сказал он.
В интервью Трамп неоднократно обвинил медиа в распространении ложной информации.
"Все, что я могу вам сказать, это просто охота на ведьм, и это единственное, о чем хочет говорить пресса, потому что вам больше не о чем говорить. Потому что это будет величайшее 100-дневное президентство в истории нашей страны", – считает президент США.
Комментарии Трампа прозвучали после того, как он столкнулся с призывами – в том числе со стороны своих союзников – уволить Уолтца, который вероятно случайно добавил главреда The Atlantic Джеффри Голдберга к чату в Signal.
- 24 марта стало известно, что главред журнала The Atlantic получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором были высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. В чате обсуждались военные планы США по ударам по террористам в Йемене.
- Журналист отметил, что его добавили в чат с аккаунта Уолтца. Президент США утверждал, что это ошибочно сделал один из сотрудников советника.
- Politico писало, что из-за утечки Уолтца могут уволить с должности. Но 25 марта Трамп заявил, что его советник по национальной безопасности усвоил урок.
- 27 марта автор расследования заявил, что в Белом доме "властвует ощущение, что [советник президента США] Майкл Уолтц – идиот".