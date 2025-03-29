Вице-президент Венс и два топ-чиновника Белого дома хотят отставки Волтца – Politico
После скандала с секретным чатом в мессенджере Signal, вице-президент США Джей Ди Венс и еще двое топ-чиновников администрации посоветовали Дональду Трампу уволить его советника по вопросам нацбезопасности Майка Волтца. Об этом заявляет издание Politico со ссылкой на два анонимных источника.
По их данным, кроме Венса такой совет дали глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и руководитель кадрового управления администрации Серджио Гор.
Собеседники отметили: Трамп согласился с тем, что Уолтц ошибся, но в конце концов президент решил пока не увольнять советника по одной причине – не дать победить либеральным медиа и демократам.
"Они не хотят давать прессе скальп", – взвыл один из собеседников, союзник Белого дома, близкий к команде Трампа.
Оба собеседника слышали, что некоторые должностные лица администрации только и ждут подходящего момента, чтобы освободить Волтца, стремясь "освободиться от новостного цикла перед тем, как вносить изменения".
Один из источников сделал следующий прогноз: администрация пока будет держаться за советника, но через несколько недель его уволят.
Офис Венса отказался от комментариев. Пресссекретарь Белого дома Каролин Ливитт отметила, что "президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Уолта".
Накануне вице-президент включил Волтца в состав делегации во время поездки в Гренландию. Проинформированный собеседник Politico отметил, что Вэнс, похоже, "быстро принял" решение Трампа по Волтцу и "с радостью" оставил кадровые решения по усмотрению американского лидера.
"Если вы думаете, что заставите президента Соединенных Штатов уволить кого-то, то вы ошибаетесь! Я вице-президент, говорящий это здесь в пятницу [28 марта]: Мы стоим за всю нашу команду национальной безопасности", – заявил Венс.
По данным источников медиа, больше всего некоторые сотрудники Белого дома были разочарованы тем, что Уолтц хотя бы не предложил Трампу уйти в отставку, чтобы узнать, хочет ли этого президент.
Один из собеседников отметил, что Трамп может не уволить советника, поскольку "его [президента] суперсилой является то, что он не учитывает прессу и не реагирует на нее".
Он добавил, что если в этот раз это спасло Волтца, то в следующий раз это может не сработать.
- 24 марта стало известно, что главред журнала The Atlantic получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором были высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. В чате обсуждались военные планы США по ударам по террористам в Йемене.
- Журналист отметил, что его добавили в чат с аккаунта Волтца. Президент США утверждал, что это ошибочно сделал один из сотрудников советника.
- Politico писало, что из-за утечки Волтца могут уволить с должности. Но 25 марта Трамп заявил, что его советник по национальной безопасности усвоил урок.
- 26 марта министр обороны Хегсет возразил, что в переписке содержалась секретная информация. В то же время, издание показало дополнительные сообщения, где обсуждались детали атаки США на Йемен с конкретными военными планами.
- 27 марта автор расследования заявил, что в Белом доме "властвует ощущение, что [советник президента США] Майк Уолтц – идиот".