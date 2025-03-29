Вице-президент Венс и два топ-чиновника Белого дома хотят отставки Волтца – Politico

Трамп решил пока не увольнять советника лишь по одной причине – не дать победить либеральным медиа и демократам, утверждают источники издания

Майк Уолтц (Фото: SHAWN THEW / EPA)

После скандала с секретным чатом в мессенджере Signal, вице-президент США Джей Ди Венс и еще двое топ-чиновников администрации посоветовали Дональду Трампу уволить его советника по вопросам нацбезопасности Майка Волтца. Об этом заявляет издание Politico со ссылкой на два анонимных источника.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По их данным, кроме Венса такой совет дали глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и руководитель кадрового управления администрации Серджио Гор.

Собеседники отметили: Трамп согласился с тем, что Уолтц ошибся, но в конце концов президент решил пока не увольнять советника по одной причине – не дать победить либеральным медиа и демократам.

"Они не хотят давать прессе скальп", – взвыл один из собеседников, союзник Белого дома, близкий к команде Трампа.

Оба собеседника слышали, что некоторые должностные лица администрации только и ждут подходящего момента, чтобы освободить Волтца, стремясь "освободиться от новостного цикла перед тем, как вносить изменения".

Один из источников сделал следующий прогноз: администрация пока будет держаться за советника, но через несколько недель его уволят.

Офис Венса отказался от комментариев. Пресссекретарь Белого дома Каролин Ливитт отметила, что "президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Уолта".

Накануне вице-президент включил Волтца в состав делегации во время поездки в Гренландию. Проинформированный собеседник Politico отметил, что Вэнс, похоже, "быстро принял" решение Трампа по Волтцу и "с радостью" оставил кадровые решения по усмотрению американского лидера.

"Если вы думаете, что заставите президента Соединенных Штатов уволить кого-то, то вы ошибаетесь! Я вице-президент, говорящий это здесь в пятницу [28 марта]: Мы стоим за всю нашу команду национальной безопасности", – заявил Венс.

По данным источников медиа, больше всего некоторые сотрудники Белого дома были разочарованы тем, что Уолтц хотя бы не предложил Трампу уйти в отставку, чтобы узнать, хочет ли этого президент.

Один из собеседников отметил, что Трамп может не уволить советника, поскольку "его [президента] суперсилой является то, что он не учитывает прессу и не реагирует на нее".

Он добавил, что если в этот раз это спасло Волтца, то в следующий раз это может не сработать.