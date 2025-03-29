Віцепрезидент Венс та два топпосадовці Білого дому хочуть відставки Волтца – Politico

Трамп вирішив поки що не звільняти радника лише з однієї причини – не дати перемогти ліберальним медіа та демократам, стверджують джерела видання

Майкл Волтц (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Після скандалу з секретним чатом у месенджері Signal віцепрезидент США Джей Ді Венс та ще двоє топчиновників адміністрації порадили Дональду Трампу звільнити його радника з питань нацбезпеки Майкла Волтца. Про це заявляє видання Politico з посиланням на два анонімних джерела.

За їхніми даними, окрім Венса таку пораду дали голова апарату Білого дому Сʼюзі Вайлз та керівник кадрового управління адміністрації Серджіо Гор.

Співрозмовники зазначили: Трамп погодився з тим, що Волтц схибив, але зрештою президент вирішив поки що не звільняти радника з однієї причини – не дати перемогти ліберальним медіа та демократам.

"Вони не хочуть давати пресі скальп", – заявив один зі співбесідників, союзник Білого дому, близький до команди Трампа.

Обидва співбесідники чули, що деякі посадовці адміністрації лише й чекають слушного моменту, щоб звільнити Волтца, прагнучи "звільнитися від новинного циклу перед тим, як вносити зміни".

Одне з джерел зробило наступний прогноз: адміністрація поки що триматиметься за радника, але за декілька тижнів його звільнять.

Офіс Венса відмовився від коментарів. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що "президент Трамп, як і раніше, повністю довіряє своїй команді з національної безпеки, включно з радником з національної безпеки Майклом Волтцем".

Напередодні віцепрезидент включив Волтца до складу делегації під час поїздки до Гренландії. Поінформований співбесідник Politico зазначив, що Венс, схоже, "швидко ухвалив" рішення Трампа щодо Волтца й "з радістю" залишив кадрові рішення на розсуд американського лідера.

"Якщо ви думаєте, що змусите президента Сполучених Штатів звільнити когось, то ви помиляєтесь! Я віцепрезидент, який говорить це тут у п'ятницю [28 березня]: Ми стоїмо за всю нашу команду національної безпеки", – заявив Венс.

За даними джерел медіа, найбільше деякі співробітники Білого дому були розчаровані тим, що Волтц хоча б сам не запропонував піти у відставку, щоб дізнатися, чи хоче цього президент.

Один зі співрозмовників зазначив, що Трамп може не звільнити радника, оскільки "його [президента] суперсилою є те, що він не зважає на пресу і не реагує на неї".

Він додав: якщо цього разу це врятувало Волтца, то наступного може й не спрацювати.