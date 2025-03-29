Віцепрезидент Венс та два топпосадовці Білого дому хочуть відставки Волтца – Politico
Після скандалу з секретним чатом у месенджері Signal віцепрезидент США Джей Ді Венс та ще двоє топчиновників адміністрації порадили Дональду Трампу звільнити його радника з питань нацбезпеки Майкла Волтца. Про це заявляє видання Politico з посиланням на два анонімних джерела.
За їхніми даними, окрім Венса таку пораду дали голова апарату Білого дому Сʼюзі Вайлз та керівник кадрового управління адміністрації Серджіо Гор.
Співрозмовники зазначили: Трамп погодився з тим, що Волтц схибив, але зрештою президент вирішив поки що не звільняти радника з однієї причини – не дати перемогти ліберальним медіа та демократам.
"Вони не хочуть давати пресі скальп", – заявив один зі співбесідників, союзник Білого дому, близький до команди Трампа.
Обидва співбесідники чули, що деякі посадовці адміністрації лише й чекають слушного моменту, щоб звільнити Волтца, прагнучи "звільнитися від новинного циклу перед тим, як вносити зміни".
Одне з джерел зробило наступний прогноз: адміністрація поки що триматиметься за радника, але за декілька тижнів його звільнять.
Офіс Венса відмовився від коментарів. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що "президент Трамп, як і раніше, повністю довіряє своїй команді з національної безпеки, включно з радником з національної безпеки Майклом Волтцем".
Напередодні віцепрезидент включив Волтца до складу делегації під час поїздки до Гренландії. Поінформований співбесідник Politico зазначив, що Венс, схоже, "швидко ухвалив" рішення Трампа щодо Волтца й "з радістю" залишив кадрові рішення на розсуд американського лідера.
"Якщо ви думаєте, що змусите президента Сполучених Штатів звільнити когось, то ви помиляєтесь! Я віцепрезидент, який говорить це тут у п'ятницю [28 березня]: Ми стоїмо за всю нашу команду національної безпеки", – заявив Венс.
За даними джерел медіа, найбільше деякі співробітники Білого дому були розчаровані тим, що Волтц хоча б сам не запропонував піти у відставку, щоб дізнатися, чи хоче цього президент.
Один зі співрозмовників зазначив, що Трамп може не звільнити радника, оскільки "його [президента] суперсилою є те, що він не зважає на пресу і не реагує на неї".
Він додав: якщо цього разу це врятувало Волтца, то наступного може й не спрацювати.
- 24 березня стало відомо, що головред журналу The Atlantic отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися воєнні плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Журналіст зазначив, що його додали до чату з акаунту Волтца. Президент США стверджував, що це помилково зробив один зі співробітників радника.
- Politico писало, що через витік Волтца можуть звільнити з посади. Але 25 березня Трамп заявив, що його радник з національної безпеки засвоїв урок.
- 26 березня міністр оборони Гегсет заперечив, що в листуванні містилася секретна інформація. Водночас видання показало додаткові повідомлення, де обговорювалися деталі атаки США на Ємен з конкретними військовими планами.
- 27 березня автор розслідування заявив, що у Білому домі "панує відчуття, що [радник президента США] Майкл Волтц – ідіот".