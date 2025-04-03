У Уолтца было 20 чатов Signal для кризисных вопросов, включая Украину – Politico
Команда советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца регулярно создавала чаты в Signal, чтобы координировать официальную работу по кризисным вопросам, включая Украину, Китай, Газу, Африку и Европу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех человек, которые были лично добавлены в чаты Signal.
Два человека сказали, что они были по крайней мере в 20 таких чатах или обладают прямыми сведениями о них.
"Было обычным явлением проводить чаты на любую тему национальной безопасности", — сказал один из них, добавив, что в группах часто присутствовали члены Кабинета министров и чиновники.
Собеседникам издания неизвестно, распространялась ли в чатах секретная информация, но все они сказали, что сообщения в групповых чатах содержали конфиденциальные сведения о работе Совета национальной безопасности США.
Как отмечает Politico, новые данные свидетельствуют о более широком использовании Signal, чем сообщалось ранее и демонстрируют, как часто команда советника по национальной безопасности администрации Дональда Трампа полагалась на общедоступное приложение для обмена сообщениями.
Эта практика потенциально нарушает положения о защите конфиденциальной информации о национальной безопасности от иностранных врагов и федеральные законы о хранении документов, если чаты автоматически удаляются.
Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз сообщил Politico, что Signal разрешен на правительственных устройствах и что некоторые федеральные агентства автоматически устанавливают его на телефоны сотрудников. Он также подчеркнул, что чиновники использовали приложение как в администрации Байдена, так и в первой администрации Трампа.
"Это один из одобренных методов общения, но не основной и даже не вторичный, это один из множества одобренных методов для несекретных материалов с пониманием того, что пользователь должен хранить записи", – сказал Хьюз.
По его словам, любые заявления об использовании секретной информации "на 100% не соответствуют действительности".
- 24 марта стало известно, что главред журнала The Atlantic получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором были высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. В чате обсуждались военные планы США по ударам по террористам в Йемене.
- Журналист отметил, что его добавили в чат с аккаунта Уолтца. Президент США утверждал, что это ошибочно сделал один из сотрудников советника. Источники издания Politico заявили, что вице-президент Вэнс и еще двое чиновников США посоветовали Трампу уволить Уолтца.
- 30 марта собеседники издания WP сообщили, что Уолтц обсуждал в Signal не только удары по хуситам, но и урегулирование войны России против Украины.
- 31 марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о скандале с секретным чатом в мессенджере Signal, что "дело закрыто".