У Уолтца было 20 чатов Signal для кризисных вопросов, включая Украину – Politico

Майкл Уолтц (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Команда советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца регулярно создавала чаты в Signal, чтобы координировать официальную работу по кризисным вопросам, включая Украину, Китай, Газу, Африку и Европу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех человек, которые были лично добавлены в чаты Signal.

Два человека сказали, что они были по крайней мере в 20 таких чатах или обладают прямыми сведениями о них.

"Было обычным явлением проводить чаты на любую тему национальной безопасности", — сказал один из них, добавив, что в группах часто присутствовали члены Кабинета министров и чиновники.

Собеседникам издания неизвестно, распространялась ли в чатах секретная информация, но все они сказали, что сообщения в групповых чатах содержали конфиденциальные сведения о работе Совета национальной безопасности США.

Как отмечает Politico, новые данные свидетельствуют о более широком использовании Signal, чем сообщалось ранее и демонстрируют, как часто команда советника по национальной безопасности администрации Дональда Трампа полагалась на общедоступное приложение для обмена сообщениями.

Эта практика потенциально нарушает положения о защите конфиденциальной информации о национальной безопасности от иностранных врагов и федеральные законы о хранении документов, если чаты автоматически удаляются.

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз сообщил Politico, что Signal разрешен на правительственных устройствах и что некоторые федеральные агентства автоматически устанавливают его на телефоны сотрудников. Он также подчеркнул, что чиновники использовали приложение как в администрации Байдена, так и в первой администрации Трампа.

"Это один из одобренных методов общения, но не основной и даже не вторичный, это один из множества одобренных методов для несекретных материалов с пониманием того, что пользователь должен хранить записи", – сказал Хьюз.

По его словам, любые заявления об использовании секретной информации "на 100% не соответствуют действительности".