Уолтц обсуждал в Signal урегулирование войны России против Украины – WSJ

Майкл Уолтц (Фото: Shawn Thew/EPA)

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц обсуждал в Signal не только удары по хуситам, но и урегулирование войны России против Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на двоих неназванных американских чиновников.

По информации собеседников журналистов, Уолтц создал и организовал многие другие чаты в Signal по вопросам национальной безопасности, где присутствовали члены Кабинета министров.

Они включали в себя обсуждение не только урегулирования войны России против Украины, но и военных операций. Собеседники журналистов отказались сообщить, была ли в этих чатах какая-то секретная информация.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг написал, что команда президента США Дональда Трампа случайно добавила его в чат, где обсуждали удар по Йемену. В тот же день Трамп заявил, что не знал о ситуации с чатом, где обсуждались удары по хуситам.



Глава Пентагона Пит Хегсет после публикации назвал Голдберга "лжецом" и опроверг переписку в чате. Politico писало, что из-за утечки Уолтца могут уволить с должности. Но 25 марта Трамп сказал, что его советник по национальной безопасности извлек урок из ситуации с утечкой.

26 марта The Atlantic опубликовал вторую часть сообщений из Signal-чата с американскими чиновниками. В тот же день The Politico написало, что Трамп был взбешен утечкой в Signal из-за личного отношения к журналу.

Неназванный соратник Трампа рассказал WSJ, что если бы новость об утечке в Signal впервые появилась в консервативном медиа (например, Breitbart), то Уолтца уволили бы.