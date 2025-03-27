Сенаторы призвали провести независимое расследование по переписке чиновников США в Signal

Они подписали письмо, в котором попросили администрацию ускорить отчет генерального инспектора перед комитетом по вооруженным силам

Роджер Викер (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Группа сенаторов призвала провести независимое расследование переписки американских чиновников в Signal, где они обсуждали конфиденциальные планы атаки на хуситов в Йемене. Об этом сообщило агентство Reuters.

Обращение появилось на фоне обсуждений, что американские военные могли бы погибнуть, если бы информация из группового чата попала в чужие руки.

Республиканец Роджер Викер, глава сенатского комитета по вооруженным силам, заявил, что он и сенатор Джек Рид, ведущий демократ группы, попросят администрацию президента США Дональда Трампа ускорить подготовку отчета генерального инспектора и провести засекреченный брифинг.

"Сегодня [26 марта] мы подписываем письмо, в котором просим администрацию ускорить отчет генерального инспектора перед комитетом. Мы направляем аналогичное письмо в администрацию, пытаясь получить правдивую информацию", – сказал Викер журналистам в Капитолии.

Он добавил, что "недавно опубликованная информация кажется мне настолько чувствительной, что, исходя из моих знаний, я хотел бы, чтобы она была засекречена".

В материале говорится, что генеральный инспектор Пентагона, беспартийный чиновник, ответственный за искоренение расточительства, мошенничества и злоупотреблений, был одним из нескольких должностных лиц, которых Трамп уволил в начале своего второго срока в январе. Его не заменили.

Викер выразил уверенность, что Пентагон все-таки подготовит отчет генерального инспектора.

Журналисты отметили, что несколько республиканцев присоединились к демократам, выразив обеспокоенность по поводу инцидента с чатом в Signal.