Сенаторы призвали провести независимое расследование по переписке чиновников США в Signal
Группа сенаторов призвала провести независимое расследование переписки американских чиновников в Signal, где они обсуждали конфиденциальные планы атаки на хуситов в Йемене. Об этом сообщило агентство Reuters.
Обращение появилось на фоне обсуждений, что американские военные могли бы погибнуть, если бы информация из группового чата попала в чужие руки.
Республиканец Роджер Викер, глава сенатского комитета по вооруженным силам, заявил, что он и сенатор Джек Рид, ведущий демократ группы, попросят администрацию президента США Дональда Трампа ускорить подготовку отчета генерального инспектора и провести засекреченный брифинг.
"Сегодня [26 марта] мы подписываем письмо, в котором просим администрацию ускорить отчет генерального инспектора перед комитетом. Мы направляем аналогичное письмо в администрацию, пытаясь получить правдивую информацию", – сказал Викер журналистам в Капитолии.
Он добавил, что "недавно опубликованная информация кажется мне настолько чувствительной, что, исходя из моих знаний, я хотел бы, чтобы она была засекречена".
В материале говорится, что генеральный инспектор Пентагона, беспартийный чиновник, ответственный за искоренение расточительства, мошенничества и злоупотреблений, был одним из нескольких должностных лиц, которых Трамп уволил в начале своего второго срока в январе. Его не заменили.
Викер выразил уверенность, что Пентагон все-таки подготовит отчет генерального инспектора.
Журналисты отметили, что несколько республиканцев присоединились к демократам, выразив обеспокоенность по поводу инцидента с чатом в Signal.
- 24 марта 2025 года стало известно, что Голдберг получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором находились высокопоставленные чиновники администрации Трампа. В чате обсуждались планы США относительно ударов по террористам в Йемене.
- Глава Пентагона назвал главного редактора The Atlantic "лжецом" и опроверг переписку в чате.
- Спикер Джонсон заявил, что администрацию Трампа не стоит наказывать за утечку в Signal.
- 26 марта The Atlantic опубликовал дополнительные сообщения из группового чата в Signal, где обсуждались детали атаки США на Йемен.