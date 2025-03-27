Spiegel: В свободном доступе нашли личные данные чиновников нацбезопасности США

Пит Хегсет (Фото: Win Mcnamee/EPA)

Частные контактные данные чиновников администрации президента США Дональда Трампа по безопасности можно найти в Интернете. В сети есть номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и даже некоторые пароли, принадлежавшие высшим чиновникам Штатов. Об этом говорится в расследовании немецкого журнала Der Spiegel.

Для этого журналисты использовали коммерческие поисковые системы, а также взломанные данные клиентов, опубликованные в Интернете. Среди пострадавших от утечки – советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц, директор Национальной разведки Тулси Габбард и министр обороны Пит Хегсет.

Большинство этих номеров и адресов электронной почты, очевидно, все еще используются, а некоторые из них связаны с профилями в социальных сетях, таких как Instagram и LinkedIn. Существуют также профили WhatsApp для соответствующих телефонных номеров и даже учетные записи Signal в некоторых случаях.

Журналисты пишут, что особенно легко было найти номер мобильного телефона и адрес электронной почты Хегсета. Они обратились к коммерческому поставщику контактной информации, в основном используемой компаниями для продаж, маркетинга и подбора персонала.

Они прислали провайдеру ссылку на профиль главы Пентагона в LinkedIn и получили в ответ адрес Gmail и номер мобильного телефона, а также другую информацию. Поиск утечки данных пользователей показал, что адрес электронной почты и, в некоторых случаях, даже связанный с ним пароль можно найти в более чем 20 общедоступных источниках. Используя общедоступную информацию, удалось убедиться, что электронный адрес использовался всего несколько дней назад.

Тем временем предоставленный номер мобильного телефона привел к аккаунту WhatsApp, который Хегсет, по-видимому, недавно удалил. На фото аккаунта было изображение самого министра без рубашки, в бейсболке и с детьми вокруг него.

Номер мобильного телефона и адрес электронной почты Уолтца можно найти с помощью поставщика услуг. Номер телефона даже можно найти с помощью популярной в США системы поиска людей. Журналисты также смогли найти несколько паролей для электронной почты в открытых базах данных. Эта информация также привела к профилям Уолтца для Microsoft Teams, LinkedIn, WhatsApp и Signal.

Журналисты отметили, что Габбард, казалось, была более осторожной со своими данными, чем двое ее коллег-мужчин. Вероятно, ее личные данные были заблокированы в системах поиска коммерческих контактов, содержащих данные Хегсета и Уолтца. Но ее адрес можно было найти на WikiLeaks и Reddit.

Адрес электронной почты главы Нацразведки доступен в более чем 10 источниках. Один из них также содержит частичный номер телефона, который после заполнения ведет к активному аккаунту WhatsApp и профилю в Signal.

"Обнаруженные данные ведущих политиков могут быть использованы хакерами для осуществления фишинговых атак и получения доступа к устройствам и различным сервисам, таким как электронная почта, инструменты чата и PayPal", — прокомментировал специалист по информационной безопасности, закупкам информации и социальной инженерии Дональд Ортманн.

Чтобы защитить личную контактную информацию политиков США, журнал не публикует найденные телефонные номера, адреса электронной почты и пароли. Кроме того, не было проведено никаких тестов, чтобы определить, все ли пароли для адресов электронной почты все еще активны. Журналисты проинформировали Габбард, Хегсета и Уолтца о своих выводах.