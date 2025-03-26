Хегсет заявил, что в переписке, опубликованной The Atlantic, не было секретной информации
Глава Пентагона Пит Хегсет возразил, что в переписке из группового чата в Signal, опубликованной американским журналом The Atlantic, содержалась секретная информация. Об этом говорится в сообщении министра обороны США в социальной сети X (бывший Twitter).
"Позвольте мне прояснить ситуацию. The Atlantic опубликовал так называемые военные планы, и эти "планы" охватывали: никаких имен. Никаких целей. Никаких локаций. Ни подразделений. Ни маршрутов. Ни источников. Ни методов. И никакой секретной информации", – написал Хегсет.
По его словам, это доказывает, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг "никогда не видел плана войны или плана нападения (как он сейчас это называет), даже близко".
"Пока я пишу это, мы со своей командой путешествуем по региону INDOPACOM, встречаемся с командирами (ребятами, которые разрабатывают настоящие "военные планы") и разговариваем с войсками. Мы продолжим выполнять свою работу, тогда как медиа делают то, что умеют лучше всего: распространяют мистификации", — написал министр обороны Штатов.
- 24 марта 2025 года стало известно, что Голдберг получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором находились высокопоставленные чиновники администрации Трампа. В чате обсуждались планы США относительно ударов по террористам в Йемене.
- Глава Пентагона назвал главного редактора The Atlantic "лжецом" и опроверг переписку в чате.
- Спикер Джонсон заявил, что администрацию Трампа не стоит наказывать за утечку в Signal.
- 26 марта The Atlantic опубликовал дополнительные сообщения из группового чата в Signal, где обсуждались детали атаки США на Йемен.