Хегсет заявил, что в переписке, опубликованной The Atlantic, не было секретной информации

Глава Пентагона подчеркнул, что в переписке не было никаких имен, целей и локаций

Пит Хегсет (Фото: Marcin Obara / EPA)

Глава Пентагона Пит Хегсет возразил, что в переписке из группового чата в Signal, опубликованной американским журналом The Atlantic, содержалась секретная информация. Об этом говорится в сообщении министра обороны США в социальной сети X (бывший Twitter).

"Позвольте мне прояснить ситуацию. The Atlantic опубликовал так называемые военные планы, и эти "планы" охватывали: никаких имен. Никаких целей. Никаких локаций. Ни подразделений. Ни маршрутов. Ни источников. Ни методов. И никакой секретной информации", – написал Хегсет.

По его словам, это доказывает, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг "никогда не видел плана войны или плана нападения (как он сейчас это называет), даже близко".

"Пока я пишу это, мы со своей командой путешествуем по региону INDOPACOM, встречаемся с командирами (ребятами, которые разрабатывают настоящие "военные планы") и разговариваем с войсками. Мы продолжим выполнять свою работу, тогда как медиа делают то, что умеют лучше всего: распространяют мистификации", — написал министр обороны Штатов.