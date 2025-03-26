Гегсет заявив, що в листуванні, яке опублікував The Atlantic, не було секретної інформації

Глава Пентагону наголосив, що у листуванні не було жодних імен, цілей та локацій

Піт Гегсет (Фото: Marcin Obara / EPA)

Очільник Пентагону Піт Гегсет заперечив, що в листуванні з групового чату в Signal, яке опублікував американський журнал The Atlantic, містилася секретна інформація. Про це йдеться в дописі міністра оборони США в соціальній мережі X (колишній Twitter).

"Дозвольте мені прояснити ситуацію. The Atlantic опублікував так звані воєнні плани, і ці "плани" охоплювали: жодних імен. Жодних цілей. Жодних локацій. Ані підрозділів. Ані маршрутів. Ані джерел. Ані методів. І жодної секретної інформації", – написав Гегсет.

За його словами, це доводить те, що головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг "ніколи не бачив плану війни чи плану нападу (як він зараз це називає), навіть близько".

"Поки я пишу це, ми зі своєю командою подорожуємо регіоном INDOPACOM, зустрічаємося з командирами (хлопцями, які розробляють справжні "воєнні плани") і розмовляємо з військами. Ми продовжуватимемо виконувати свою роботу, тоді як медіа роблять те, що вміють найкраще: розповсюджують містифікації", – написав міністр оборони Штатів.