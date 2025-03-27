Сенатори закликали провести незалежне розслідування щодо листування посадовців США у Signal

Вони підписали листа, в якому попросили адміністрацію прискорити звіт генерального інспектора перед комітетом з питань збройних сил

Роджер Вікер (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Група сенаторів закликала провести незалежне розслідування щодо листування американських посадовців у Signal, де вони обговорювали конфіденційні плани атаки на хуситів у Ємені. Про це повідомило агентство Reuters.

Звернення з'явилося на тлі обговорень, що американські військові могли б загинути, якби інформація з групового чату потрапила в чужі руки.

Республіканець Роджер Вікер, голова сенатського комітету з питань збройних сил, заявив, що він і сенатор Джек Рід, провідний демократ групи, попросять адміністрацію президента США Дональда Трампа прискорити підготовку звіту генерального інспектора і провести засекречений брифінг.

"Сьогодні [26 березня] ми підписуємо лист, в якому просимо адміністрацію прискорити звіт генерального інспектора перед комітетом. Ми надсилаємо аналогічного листа до адміністрації, намагаючись отримати правдиву інформацію", – сказав Вікер журналістам у Капітолії.

Він додав, що "інформація, опублікована нещодавно, здається мені настільки чутливою, що, виходячи з моїх знань, я хотів би, щоб вона була засекречена".

У матеріалі йдеться, що генеральний інспектор Пентагону, безпартійний посадовець, відповідальний за викорінення марнотратства, шахрайства і зловживань, був одним з кількох посадовців, яких Трамп звільнив з початку свого другого терміну в січні. Його не замінили.

Вікер висловив упевненість, що Пентагон все-таки підготує звіт генерального інспектора.

Журналісти зазначили, що декілька республіканців приєдналися до демократів, висловивши занепокоєння з приводу інциденту з чатом в Signal.