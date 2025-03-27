Сенатори закликали провести незалежне розслідування щодо листування посадовців США у Signal
Група сенаторів закликала провести незалежне розслідування щодо листування американських посадовців у Signal, де вони обговорювали конфіденційні плани атаки на хуситів у Ємені. Про це повідомило агентство Reuters.
Звернення з'явилося на тлі обговорень, що американські військові могли б загинути, якби інформація з групового чату потрапила в чужі руки.
Республіканець Роджер Вікер, голова сенатського комітету з питань збройних сил, заявив, що він і сенатор Джек Рід, провідний демократ групи, попросять адміністрацію президента США Дональда Трампа прискорити підготовку звіту генерального інспектора і провести засекречений брифінг.
"Сьогодні [26 березня] ми підписуємо лист, в якому просимо адміністрацію прискорити звіт генерального інспектора перед комітетом. Ми надсилаємо аналогічного листа до адміністрації, намагаючись отримати правдиву інформацію", – сказав Вікер журналістам у Капітолії.
Він додав, що "інформація, опублікована нещодавно, здається мені настільки чутливою, що, виходячи з моїх знань, я хотів би, щоб вона була засекречена".
У матеріалі йдеться, що генеральний інспектор Пентагону, безпартійний посадовець, відповідальний за викорінення марнотратства, шахрайства і зловживань, був одним з кількох посадовців, яких Трамп звільнив з початку свого другого терміну в січні. Його не замінили.
Вікер висловив упевненість, що Пентагон все-таки підготує звіт генерального інспектора.
Журналісти зазначили, що декілька республіканців приєдналися до демократів, висловивши занепокоєння з приводу інциденту з чатом в Signal.
- 24 березня 2025 року стало відомо, що Голдберг отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Глава Пентагону назвав головного редактора The Atlantic "брехуном" і спростував листування в чаті.
- Спікер Джонсон заявив, що адміністрацію Трампа не варто карати за витік у Signal.
- 26 березня The Atlantic опублікував додаткові повідомлення з групового чату в Signal, де обговорювалися деталі атаки США на Ємен.