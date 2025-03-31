Волтц обговорював у Signal врегулювання війни Росії проти України – WSJ

Майкл Волтц (Фото: Shawn Thew/EPA)

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц обговорював у Signal не тільки удари по хуситах, а й врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на двох неназваних американських чиновників.

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За інформацією співрозмовників журналістів, Волтц створив і організував у Signal багато інших чатів з питань національної безпеки, де були присутні члени Кабінету міністрів.

Вони містили у собі обговорення не тільки врегулювання війни Росії проти України, а й військових операцій. Співрозмовники журналістів відмовилися сказати, чи була в цих чатах якась секретна інформація.

24 березня головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг написав, що команда президента США Дональда Трампа випадково додала його в чат, де обговорювали удар по Ємену. Того ж дня Трамп заявив, що не знав про ситуацію з чатом, де обговорювалися удари по хуситах.



Голова Пентагону Піт Гегсет після публікації назвав Голдберга "брехуном" та заперечив листування у чаті. Politico писало, що через витік Волтца можуть звільнити з посади. Але 25 березня Трамп сказав, що його радник з національної безпеки засвоїв урок із ситуації з витоком.

26 березня The Atlantic опублікував другу частину повідомлень із Signal-чату з американськими посадовцями. Того ж дня The Politico написало, що Трамп був розлючений витоком у Signal через особисте ставлення до журналу.

Неназваний соратник Трампа розповів WSJ, що якби новина про витік у Signal вперше з’явилася в консервативному медіа (наприклад, Breitbart), то Волтца звільнили б.