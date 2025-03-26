Трамп був розлючений витоком у Signal через особисте ставлення до The Atlantic – Politico

Президент США давно ображався на журнал через компрометувальну статтю та заклик до імпічменту в 2019 році, пишуть журналісти

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / EPA)

Президент США Дональд Трамп був розлючений і насторожений через витік інформації щодо ударів по хуситах, бо у його радника з національної безпеки Майкла Волтца був номер головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох ознайомлених з ситуацією неназваних співрозмовників.

Видання пише, що президент США давно ображався на The Atlantic через статтю про те, що Трамп назвав загиблих на війні американців "лохами та невдахами", яка була заснована на інформації від неназваних співрозмовників.

Також журнал здійснив один із перших помітних закликів до імпічменту Трампа під час його першого терміну, написавши жирним червоним шрифтом слово "імпічмент" на обкладинці свого номера за березень 2019 року.

18 березня Трамп у відповідь на запит про інтерв'ю назвав The Atlantic у Truth Social "третьосортним" виданням, яке "абсолютно не заслуговує довіри" і "сподіваюся, зачиниться та зникне в не надто віддаленому майбутньому".

Співрозмовник журналістів розповів, що президент США був особливо стурбований через незручний характер витоку даних у Signal.

"Президент був розлючений, що Волтц міг бути таким дурним", – сказав він.

Кілька неназваних соратників Трампа попередили, що це ще не кінець проблем Волтца. Один із них сказав, що інцидент загострив стосунки радника з національної безпеки з найближчим оточенням Трампа.

Це ставить Волтца в непевне становище перед прибічниками ідеї "Америка передусім" в адміністрації та зовнішніми союзниками, які були б раді його відстороненню від посади, оскільки з підозрою ставляться до неоконсервативних поглядів радника, пише Politico.