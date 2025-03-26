Трамп был взбешен утечкой в Signal из-за личного отношения к The Atlantic – Politico
Президент США Дональд Трамп был взбешен и насторожен из-за утечки информации об ударах по хуситам, потому что у его советника по национальной безопасности Майкла Уолтца был номер главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. Об этом сообщает Politico со ссылкой на троих ознакомленных с ситуацией неназванных собеседников.
Издание пишет, что президент США давно обижался на The Atlantic из-за статьи о том, что Трамп назвал погибших на войне американцев "лохами и неудачниками", которая была основана на информации от неназванных собеседников.
Также журнал совершил один из первых заметных призывов к импичменту Трампа во время его первого срока, написав жирным красным шрифтом слово "импичмент" на обложке своего номера за март 2019 года.
18 марта Трамп в ответ на запрос об интервью назвал The Atlantic в Truth Social "третьесортным" изданием, которое "абсолютно не заслуживает доверия" и "надеюсь, закроется и исчезнет в не слишком отдаленном будущем".
Собеседник журналистов рассказал, что президент США был особенно обеспокоен из-за неудобного характера утечки данных в Signal.
"Президент был взбешен, что Уолтц мог быть таким глупым", – сказал он.
Несколько неназванных соратников Трампа предупредили, что это еще не конец проблем Уолтца. Один из них сказал, что инцидент обострил отношения советника по национальной безопасности с ближайшим окружением Трампа.
Это ставит Уолтца в неопределенное положение перед сторонниками идеи "Америка прежде всего" в администрации и внешними союзниками, которые были бы рады его отстранению от должности, поскольку с подозрением относятся к неоконсервативным взглядам советника, пишет Politico.
- 24 марта Голдберг написал, что команда Трампа случайно добавила его в чат, где обсуждали удар по Йемену.
- В тот же день Трамп заявил, что не знал о ситуации с чатом, где обсуждались удары по хуситам.
- Глава Пентагона после публикации назвал главреда The Atlantic Голдберга "лжецом" и опроверг переписку в чате.
- Politico писало, что из-за утечки Уолтца могут уволить с должности. Но 25 марта Трамп сказал, что его советник по национальной безопасности извлек урок из ситуации с утечкой.
- 26 марта The Atlantic опубликовал вторую часть сообщений из Signal-чата с американскими чиновниками.