Трамп был взбешен утечкой в Signal из-за личного отношения к The Atlantic – Politico

Президент США давно обижался на журнал из-за компрометирующей статьи и призыва к импичменту в 2019 году, пишут журналисты

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / EPA)

Президент США Дональд Трамп был взбешен и насторожен из-за утечки информации об ударах по хуситам, потому что у его советника по национальной безопасности Майкла Уолтца был номер главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. Об этом сообщает Politico со ссылкой на троих ознакомленных с ситуацией неназванных собеседников.

Издание пишет, что президент США давно обижался на The Atlantic из-за статьи о том, что Трамп назвал погибших на войне американцев "лохами и неудачниками", которая была основана на информации от неназванных собеседников.

Также журнал совершил один из первых заметных призывов к импичменту Трампа во время его первого срока, написав жирным красным шрифтом слово "импичмент" на обложке своего номера за март 2019 года.

18 марта Трамп в ответ на запрос об интервью назвал The Atlantic в Truth Social "третьесортным" изданием, которое "абсолютно не заслуживает доверия" и "надеюсь, закроется и исчезнет в не слишком отдаленном будущем".

Собеседник журналистов рассказал, что президент США был особенно обеспокоен из-за неудобного характера утечки данных в Signal.

"Президент был взбешен, что Уолтц мог быть таким глупым", – сказал он.

Несколько неназванных соратников Трампа предупредили, что это еще не конец проблем Уолтца. Один из них сказал, что инцидент обострил отношения советника по национальной безопасности с ближайшим окружением Трампа.

Это ставит Уолтца в неопределенное положение перед сторонниками идеи "Америка прежде всего" в администрации и внешними союзниками, которые были бы рады его отстранению от должности, поскольку с подозрением относятся к неоконсервативным взглядам советника, пишет Politico.