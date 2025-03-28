Суд у США наказав зберегти листування посадовців у Signal щодо ударів по Ємену
У четвер, 27 березня, федеральний суддя наказав ключовим агентствам адміністрації президента США Дональда Трампа зберігати повідомлення, надіслані через Signal у період з 11 по 15 березня. Про це повідомив телеканал CNN.
Суддя Джеймс Боасберг ухвалив відповідне рішення в межах позову про збереження даних, поданого після розкриття інформації про те, що посадовці національної безпеки обговорювали військові плани в месенджері Signal.
Міністерство юстиції США повідомило, що адміністрація вже вживає заходів щодо відстеження та збереження повідомлень за період з 11 по 15 березня.
Газета The New York Times уточнила, що позов до суду подала цього тижня некомерційна група American Oversight. Вона звинуватила команду з національної безпеки Трампа в порушенні федеральних законів про державну таємницю.
Наказ стосується очільника Пентагону Піта Гегсета, глави Національної розвідки Тулсі Габбард, державного секретаря Марко Рубіо, віцепрезидента США Джей Ді Венса та радника Білого дому з національної безпеки Майкла Волтца.
На слуханні у Федеральному окружному суді Вашингтона суддя Боасберг чітко дав зрозуміти, що він видав свій наказ про збереження листування, щоб переконатися, що жодне з повідомлень Signal не було втрачено, а не тому, що він зробив висновок щодо наявності порушень.
- 24 березня 2025 року стало відомо, що журналіст Голдберг отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Глава Пентагону назвав головного редактора The Atlantic "брехуном" і спростував листування в чаті.
- Спікер Джонсон заявив, що адміністрацію Трампа не варто карати за витік у Signal.
- 26 березня The Atlantic опублікував додаткові повідомлення з групового чату в Signal, де обговорювалися деталі атаки на Ємен.
- У Сенаті закликали провести незалежне розслідування після витоку даних.