Суд у США наказав зберегти листування посадовців у Signal щодо ударів по Ємену

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

У четвер, 27 березня, федеральний суддя наказав ключовим агентствам адміністрації президента США Дональда Трампа зберігати повідомлення, надіслані через Signal у період з 11 по 15 березня. Про це повідомив телеканал CNN.

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Суддя Джеймс Боасберг ухвалив відповідне рішення в межах позову про збереження даних, поданого після розкриття інформації про те, що посадовці національної безпеки обговорювали військові плани в месенджері Signal.

Міністерство юстиції США повідомило, що адміністрація вже вживає заходів щодо відстеження та збереження повідомлень за період з 11 по 15 березня.

Газета The New York Times уточнила, що позов до суду подала цього тижня некомерційна група American Oversight. Вона звинуватила команду з національної безпеки Трампа в порушенні федеральних законів про державну таємницю.

Наказ стосується очільника Пентагону Піта Гегсета, глави Національної розвідки Тулсі Габбард, державного секретаря Марко Рубіо, віцепрезидента США Джей Ді Венса та радника Білого дому з національної безпеки Майкла Волтца.

На слуханні у Федеральному окружному суді Вашингтона суддя Боасберг чітко дав зрозуміти, що він видав свій наказ про збереження листування, щоб переконатися, що жодне з повідомлень Signal не було втрачено, а не тому, що він зробив висновок щодо наявності порушень.