Суд в США приказал сохранить переписку чиновников в Signal по поводу ударов по Йемену

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

В четверг, 27 марта, федеральный судья приказал ключевым агентствам администрации президента США Дональда Трампа хранить сообщения, отправленные через Signal в период с 11 по 15 марта. Об этом сообщил телеканал CNN.

Судья Джеймс Боасберг принял соответствующее решение в рамках иска о сохранении данных, поданного после раскрытия информации о том, что должностные лица национальной безопасности обсуждали военные планы в мессенджере Signal.

Министерство юстиции США сообщило, что администрация уже принимает меры по отслеживанию и хранению сообщений за период с 11 по 15 марта.

Газета The New York Times уточнила, что иск в суд подала на этой неделе некоммерческая группа American Oversight. Она обвинила команду национальной безопасности Трампа в нарушении федеральных законов о государственной тайне.

Приказ касается главы Пентагона Пита Хегсета, главы Национальной разведки Тулси Хаббард, государственного секретаря Марко Рубио, вице-президента США Джей Ди Вэнса и советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Уолтца.

На слушании в Федеральном окружном суде Вашингтона судья Боасберг четко дал понять, что он издал свой приказ о сохранении переписки, чтобы убедиться, что ни одно из сообщений Signal не было утрачено, а не потому, что он сделал вывод о наличии нарушений.