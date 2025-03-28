Суд в США приказал сохранить переписку чиновников в Signal по поводу ударов по Йемену
В четверг, 27 марта, федеральный судья приказал ключевым агентствам администрации президента США Дональда Трампа хранить сообщения, отправленные через Signal в период с 11 по 15 марта. Об этом сообщил телеканал CNN.
Судья Джеймс Боасберг принял соответствующее решение в рамках иска о сохранении данных, поданного после раскрытия информации о том, что должностные лица национальной безопасности обсуждали военные планы в мессенджере Signal.
Министерство юстиции США сообщило, что администрация уже принимает меры по отслеживанию и хранению сообщений за период с 11 по 15 марта.
Газета The New York Times уточнила, что иск в суд подала на этой неделе некоммерческая группа American Oversight. Она обвинила команду национальной безопасности Трампа в нарушении федеральных законов о государственной тайне.
Приказ касается главы Пентагона Пита Хегсета, главы Национальной разведки Тулси Хаббард, государственного секретаря Марко Рубио, вице-президента США Джей Ди Вэнса и советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Уолтца.
На слушании в Федеральном окружном суде Вашингтона судья Боасберг четко дал понять, что он издал свой приказ о сохранении переписки, чтобы убедиться, что ни одно из сообщений Signal не было утрачено, а не потому, что он сделал вывод о наличии нарушений.
- 24 марта 2025 года стало известно, что журналист Голдберг получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором находились высокопоставленные чиновники администрации Трампа. В чате обсуждались планы США по ударам по террористам в Йемене.
- Глава Пентагона назвал главного редактора The Atlantic "лжецом" и опроверг переписку в чате.
- Спикер Джонсон заявил, что администрацию Трампа не стоит наказывать за утечку в Signal.
- 26 марта The Atlantic опубликовал дополнительные сообщения из группового чата в Signal, где обсуждались детали атаки на Йемен.
- В Сенате призвали провести независимое расследование после утечки данных.