У Трампа "закрыли дело" со скандалом о секретном чате в Signal
Спикер Белого дома Каролин Ливитт заявила насчет скандала с секретным чатом в мессенджере Signal, что "дело закрыто". Слова чиновницы передает телеканал CNN.
"Как очень четко дал понять президент, [советник] Майк Уолтц продолжает оставаться важной частью его команды по национальной безопасности, и это дело было закрыто здесь, в Белом доме", – заявила Ливитт.
По ее словам, администрация Трампа "сделала шаги", чтобы подобное никогда не повторилось, и Белый дом "двигается вперед".
В то же время спикер не выразила "никаких сомнений" насчет будущего Волтца.
"Президент и Майк Уолтц и вся его команда по вопросам национальной безопасности работают вместе очень хорошо, если вы посмотрите на то, насколько безопаснее стали США благодаря руководству этой команды", – утверждает Ливитт.
- 24 марта стало известно, что главред журнала The Atlantic получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором были высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. В чате обсуждались военные планы США по ударам по террористам в Йемене.
- Журналист отметил, что его добавили в чат с аккаунта Волтца. Президент США утверждал, что это ошибочно сделал один из сотрудников советника. Источники издания Politico заявили, что вице-президент Вэнс и еще двое топ-чиновников посоветовали Трампу освободить Волтца.
- 30 марта собеседники издания WP сообщили, что Волтц обсуждал в Signal не только удары по хуситам, но и урегулирование войны России против Украины.