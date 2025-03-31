У Трампа "закрыли дело" со скандалом о секретном чате в Signal

Спикер Белого дома отметила, что администрация Трампа "сделала шаги", чтобы подобное никогда не повторилось

Каролин Ливитт (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Спикер Белого дома Каролин Ливитт заявила насчет скандала с секретным чатом в мессенджере Signal, что "дело закрыто". Слова чиновницы передает телеканал CNN.

"Как очень четко дал понять президент, [советник] Майк Уолтц продолжает оставаться важной частью его команды по национальной безопасности, и это дело было закрыто здесь, в Белом доме", – заявила Ливитт.

По ее словам, администрация Трампа "сделала шаги", чтобы подобное никогда не повторилось, и Белый дом "двигается вперед".

В то же время спикер не выразила "никаких сомнений" насчет будущего Волтца.

"Президент и Майк Уолтц и вся его команда по вопросам национальной безопасности работают вместе очень хорошо, если вы посмотрите на то, насколько безопаснее стали США благодаря руководству этой команды", – утверждает Ливитт.