Республиканку Спартц освистали в Индиане из-за ее позиции по утечке данных из чата Signal
Член Конгресса от Республиканской партии украинского происхождения Виктория Спартц столкнулась с криками и освистыванием со стороны избирателей во время встречи в городском совете Уэстфилда (штат Индиана). Об этом сообщил телеканал CNN.
Во время встречи женщина, назвавшаяся Стефани, спросила, будет ли Спартц требовать немедленной отставки министра обороны Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Уолтца и всех остальных участников группового чата. Многие из толпы взбодрились, когда женщина задала вопрос.
"Нет, я не потребую их отставки", – сказала республиканка. После этой фразы толпа вспыхнула от гнева.
В конце концов Спартц признала, что "это не очень хорошая ситуация". Она добавила, что у чиновников "нет других инструментов", кроме Signal, для обсуждения конфиденциальной информации.
- 24 марта 2025 года стало известно, что журналист Голдберг получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором находились высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. В чате обсуждались планы США по ударам по террористам в Йемене.
- Глава Пентагона назвал главного редактора The Atlantic "лжецом" и опроверг переписку в чате.
- 26 марта The Atlantic опубликовал дополнительные сообщения из группового чата в Signal, где обсуждались детали атаки на Йемен.
- В Сенате призвали провести независимое расследование после утечки данных.