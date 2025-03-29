Республиканку Спартц освистали в Индиане из-за ее позиции по утечке данных из чата Signal

Член Конгресса заявила, что не будет требовать отставки чиновников в связи с утечкой

Виктория Спартц (Фото: Graeme Sloan/EPA)

Член Конгресса от Республиканской партии украинского происхождения Виктория Спартц столкнулась с криками и освистыванием со стороны избирателей во время встречи в городском совете Уэстфилда (штат Индиана). Об этом сообщил телеканал CNN.

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Во время встречи женщина, назвавшаяся Стефани, спросила, будет ли Спартц требовать немедленной отставки министра обороны Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Уолтца и всех остальных участников группового чата. Многие из толпы взбодрились, когда женщина задала вопрос.

"Нет, я не потребую их отставки", – сказала республиканка. После этой фразы толпа вспыхнула от гнева.

В конце концов Спартц признала, что "это не очень хорошая ситуация". Она добавила, что у чиновников "нет других инструментов", кроме Signal, для обсуждения конфиденциальной информации.