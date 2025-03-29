Республиканку Спартц освистали в Индиане из-за ее позиции по утечке данных из чата Signal
Виктория Спартц (Фото: Graeme Sloan/EPA)

Член Конгресса от Республиканской партии украинского происхождения Виктория Спартц столкнулась с криками и освистыванием со стороны избирателей во время встречи в городском совете Уэстфилда (штат Индиана). Об этом сообщил телеканал CNN.

Во время встречи женщина, назвавшаяся Стефани, спросила, будет ли Спартц требовать немедленной отставки министра обороны Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Уолтца и всех остальных участников группового чата. Многие из толпы взбодрились, когда женщина задала вопрос.

"Нет, я не потребую их отставки", – сказала республиканка. После этой фразы толпа вспыхнула от гнева.

В конце концов Спартц признала, что "это не очень хорошая ситуация". Она добавила, что у чиновников "нет других инструментов", кроме Signal, для обсуждения конфиденциальной информации.

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