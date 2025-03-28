WSJ: В чате в Signal чиновники США обсуждали разведданные, предоставленные Израилем

Майкл Уолтц (Фото: Chris Kleponis / EPA)

Израиль предоставил конфиденциальные разведывательные данные от своего источника в Йемене о ключевом военном агенте хуситов, который стал мишенью для атаки, о нем писал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц в групповом чате в Signal. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных собеседников среди официальных лиц США.

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Вскоре после начала американских авиаударов Уолтц написал в чате, что специалиста по ракетам хуситов видели, как он входил в дом своей девушки. Это здание, по его словам, было разрушено в результате атаки.

Израильские чиновники в частном порядке пожаловались официальным лицам США, что сообщение Уолтца стало публичным, сказал один собеседник журналистов.

Роль Израиля в предоставлении информации, которая помогла отслеживать боевика, отмечает деликатность некоторых раскрытий в переписке и противоречит заявлениям администрации Трампа о том, что никакая секретная информация не передавалась в чате.

"Первая цель – их главный ракетчик – у нас была идентификация, что он заходил в дом своей девушки, и сейчас здание разрушено", – написал Уолтц, не разглашая источник информации.

Он не описал источники разведданных, но сказал в другом тексте, что у США есть "несколько положительных идентификационных данных". Сообщение Уолтца было ответом на вопросы вице-президента США Джей Ди Вэнса о результатах атаки.

Во время брифинга в Пентагоне 15 марта сообщалось, что США нанесли удары по более чем 30 целям, в том числе военным объектам хуситов и комплексу, где находились "несколько старших экспертов по беспилотным летательным аппаратам". Хотя в ведомстве заявили о десятках потерь среди военных, там не упомянули об эксперте по ракетам.

Идентичность личности в Йемене, которая в режиме реального времени предоставляла информацию об ударах, вероятно, будет тщательно защищена.

Отвечая на вопрос, предоставлял ли Израиль разведывательные данные по удару, описанному Уолтцом, спикер Совета национальной безопасности Брайан Хьюз сказал: "Никакой секретной информации не было включено".

Офис премьер-министра Израиля и посольство в Вашингтоне отказались от комментариев. Армия обороны Израиля, Пентагон, Центральное разведывательное управление и офис директора Национальной разведки не сразу ответили на запросы о комментариях.