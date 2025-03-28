WSJ: В чате в Signal чиновники США обсуждали разведданные, предоставленные Израилем
Израиль предоставил конфиденциальные разведывательные данные от своего источника в Йемене о ключевом военном агенте хуситов, который стал мишенью для атаки, о нем писал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц в групповом чате в Signal. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных собеседников среди официальных лиц США.
Вскоре после начала американских авиаударов Уолтц написал в чате, что специалиста по ракетам хуситов видели, как он входил в дом своей девушки. Это здание, по его словам, было разрушено в результате атаки.
Израильские чиновники в частном порядке пожаловались официальным лицам США, что сообщение Уолтца стало публичным, сказал один собеседник журналистов.
Роль Израиля в предоставлении информации, которая помогла отслеживать боевика, отмечает деликатность некоторых раскрытий в переписке и противоречит заявлениям администрации Трампа о том, что никакая секретная информация не передавалась в чате.
"Первая цель – их главный ракетчик – у нас была идентификация, что он заходил в дом своей девушки, и сейчас здание разрушено", – написал Уолтц, не разглашая источник информации.
Он не описал источники разведданных, но сказал в другом тексте, что у США есть "несколько положительных идентификационных данных". Сообщение Уолтца было ответом на вопросы вице-президента США Джей Ди Вэнса о результатах атаки.
Во время брифинга в Пентагоне 15 марта сообщалось, что США нанесли удары по более чем 30 целям, в том числе военным объектам хуситов и комплексу, где находились "несколько старших экспертов по беспилотным летательным аппаратам". Хотя в ведомстве заявили о десятках потерь среди военных, там не упомянули об эксперте по ракетам.
Идентичность личности в Йемене, которая в режиме реального времени предоставляла информацию об ударах, вероятно, будет тщательно защищена.
Отвечая на вопрос, предоставлял ли Израиль разведывательные данные по удару, описанному Уолтцом, спикер Совета национальной безопасности Брайан Хьюз сказал: "Никакой секретной информации не было включено".
Офис премьер-министра Израиля и посольство в Вашингтоне отказались от комментариев. Армия обороны Израиля, Пентагон, Центральное разведывательное управление и офис директора Национальной разведки не сразу ответили на запросы о комментариях.
- 24 марта 2025 года стало известно, что журналист Голдберг получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором находились высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. В чате обсуждались планы США относительно ударов по террористам в Йемене.
- Глава Пентагона назвал главного редактора The Atlantic "лжецом" и опроверг переписку в чате.
- Спикер Джонсон заявил, что администрацию Трампа не стоит наказывать за утечку в Signal.
- 26 марта The Atlantic опубликовал дополнительные сообщения из группового чата в Signal, где обсуждались детали атаки на Йемен.
- В Сенате призвали провести независимое расследование после утечки данных.