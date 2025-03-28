WSJ: У чаті в Signal посадовці США обговорювали розвіддані, надані Ізраїлем

Майкл Волтц (Фото: Chris Kleponis / EPA)

Ізраїль надав конфіденційні розвідувальні дані від свого джерела в Ємені про ключового військового агента хуситів, який став мішенню для атаки, про нього писав радник Білого дому з питань національної безпеки Майкл Волтц у груповому чаті в Signal. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на двох неназваних співрозмовників серед офіційних осіб США.

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Невдовзі після початку американських авіаударів Волтц написав у чаті, що фахівця з ракет хуситів бачили, як він входив до будинку його дівчини. Ця будівля, за його словами, була зруйнована внаслідок атаки.

Ізраїльські посадовці в приватному порядку поскаржилися офіційним особам США, що повідомлення Волтца стало публічним, сказав один співрозмовник журналістів.

Роль Ізраїлю у наданні інформації, яка допомогла відстежувати бойовика, наголошує на делікатності деяких розкриттів у листуванні та суперечить заявам адміністрації Трампа про те, що жодна секретна інформація не передавалася у чаті.

"Перша ціль – їхній головний ракетник – у нас була ідентифікація, що він заходив у будинок своєї дівчини, і зараз будівля зруйнована", – написав Волтц, не розголошуючи джерело інформації.

Він не описав джерела розвідданих, але сказав в іншому тексті, що США мають "кілька позитивних ідентифікаційних даних". Повідомлення Волтца була відповіддю на запитання віцепрезидента США Джей Ді Венса про результати атаки.

Під час брифінгу в Пентагоні 15 березня повідомлялося, що США завдали ударів по понад 30 цілям, зокрема військовим об'єктах хуситів і комплексу, де перебували "кілька старших експертів з безпілотних літальних апаратів". Хоча у відомстві заявили про десятки втрат серед військових, там не згадали про експерта з ракет.

Ідентичність особи в Ємені, яка в режимі реального часу надавала інформацію про удари, ймовірно, буде ретельно захищена.

Відповідаючи на запитання, чи надавав Ізраїль розвідувальні дані щодо удару, описаного Волтцом, речник Ради національної безпеки Браян Хьюз сказав: "Жодної секретної інформації не було включено".

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю та посольство у Вашингтоні відмовилися від коментарів. Армія оборони Ізраїлю, Пентагон, Центральне розвідувальне управління та офіс директора Національної розвідки не відразу відповіли на запити про коментарі.