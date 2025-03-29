Республіканку Спартц освистали в Індіані через її позицію щодо витоку даних із чату Signal
Конгресвумен від Республіканської партії українського походження Вікторія Спартц зіткнулася з вигуками та освистуванням з боку виборців під час зустрічі у міській раді Вестфілду (штат Індіана). Про це повідомив телеканал CNN.
Під час зустрічі жінка, яка назвалася Стефані, запитала, чи буде Спартц вимагати негайної відставки міністра оборони Піта Гегсета, радника Білого дому з національної безпеки Майкла Волтца та всіх інших учасників групового чату. Багато хто з натовпу підбадьорився, коли жінка поставила запитання.
"Ні, я не вимагатиму їхньої відставки", – сказала республіканка. Після цієї фрази натовп спалахнув від гніву.
Зрештою Спартц визнала, що "це не дуже хороша ситуація". Вона додала, що в урядовців "немає інших інструментів", крім Signal, для обговорення конфіденційної інформації.
- 24 березня 2025 року стало відомо, що журналіст Голдберг отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Глава Пентагону назвав головного редактора The Atlantic "брехуном" і спростував листування в чаті.
- 26 березня The Atlantic опублікував додаткові повідомлення з групового чату в Signal, де обговорювалися деталі атаки на Ємен.
- У Сенаті закликали провести незалежне розслідування після витоку даних.