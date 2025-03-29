Республіканку Спартц освистали в Індіані через її позицію щодо витоку даних із чату Signal

Конгресвумен заявила, що не вимагатиме відставки посадовців у зв'язку з витоком

Вікторія Спартц (Фото: Graeme Sloan/EPA)

Конгресвумен від Республіканської партії українського походження Вікторія Спартц зіткнулася з вигуками та освистуванням з боку виборців під час зустрічі у міській раді Вестфілду (штат Індіана). Про це повідомив телеканал CNN.

Під час зустрічі жінка, яка назвалася Стефані, запитала, чи буде Спартц вимагати негайної відставки міністра оборони Піта Гегсета, радника Білого дому з національної безпеки Майкла Волтца та всіх інших учасників групового чату. Багато хто з натовпу підбадьорився, коли жінка поставила запитання.

"Ні, я не вимагатиму їхньої відставки", – сказала республіканка. Після цієї фрази натовп спалахнув від гніву.

Зрештою Спартц визнала, що "це не дуже хороша ситуація". Вона додала, що в урядовців "немає інших інструментів", крім Signal, для обговорення конфіденційної інформації.