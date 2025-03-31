У Трампа "закрили справу" зі скандалом про секретний чат у Signal
Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила стосовно скандалу з секретним чатом у месенджері Signal, що "справу закрито". Слова чинновниці передає телеканал CNN.
"Як дуже чітко дав зрозуміти президент, [радник] Майк Волтц продовжує залишатися важливою частиною його команди з національної безпеки, і ця справа була закрита тут, у Білому домі", – заявила Лівітт.
За її словами, адміністрація Трампа "зробила кроки", аби подібне ніколи не повторилося, й Білий дім "рухається вперед".
Водночас речниця не висловила "жодних сумнівів" щодо майбутнього Волтца.
"Президент і Майк Волтц і вся його команда з питань національної безпеки працюють разом дуже добре, якщо ви подивитесь на те, наскільки безпечнішими стали США завдяки керівництву цієї команди", – стверджує Лівітт.
- 24 березня стало відомо, що головред журналу The Atlantic отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися воєнні плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Журналіст зазначив, що його додали до чату з акаунту Волтца. Президент США стверджував, що це помилково зробив один зі співробітників радника. Джерела видання Politico заявили, що віцепрезидент Венс та ще двоє високопосадовців США порадили Трампу звільнити Волтца.
- 30 березня співрозмовники видання WP повідомили, що Волтц обговорював у Signal не тільки удари по хуситах, а й врегулювання війни Росії проти України.