У Трампа "закрили справу" зі скандалом про секретний чат у Signal

Речниця Білого дому зазначила, що адміністрація Трампа "зробила кроки", аби подібне ніколи не повторилося

Каролін Лівітт (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила стосовно скандалу з секретним чатом у месенджері Signal, що "справу закрито". Слова чинновниці передає телеканал CNN.

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"Як дуже чітко дав зрозуміти президент, [радник] Майк Волтц продовжує залишатися важливою частиною його команди з національної безпеки, і ця справа була закрита тут, у Білому домі", – заявила Лівітт.

За її словами, адміністрація Трампа "зробила кроки", аби подібне ніколи не повторилося, й Білий дім "рухається вперед".

Водночас речниця не висловила "жодних сумнівів" щодо майбутнього Волтца.

"Президент і Майк Волтц і вся його команда з питань національної безпеки працюють разом дуже добре, якщо ви подивитесь на те, наскільки безпечнішими стали США завдяки керівництву цієї команди", – стверджує Лівітт.