Генеральний інспектор Пентагону розслідуватиме роль Гегсета в інциденті з витоком у Signal
Піт Гегсет (Фото: Stanislav Kogiku/EPA)

Генеральний інспектор Пентагону оцінить звинувачення в бік очільника відомства Піта Гегсета стосовно використання месенджера Signal для обміну конфіденційною інформацією щодо ударів США по хуситах в Ємені. Про це повідомив телеканал NBC News.

Оголошення генерального інспектора оборонного відомства є відповіддю на запит у листі від 26 березня від голови та високопосадовця з комітету Сенату у справах збройних сил.

Окрім перевірки того, чи дотримувався Гегсет правил щодо секретної інформації, генеральний інспектор також перевірить, чи були дотримані правила щодо зберігання записів.

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