Генеральний інспектор Пентагону розслідуватиме роль Гегсета в інциденті з витоком у Signal
Генеральний інспектор Пентагону оцінить звинувачення в бік очільника відомства Піта Гегсета стосовно використання месенджера Signal для обміну конфіденційною інформацією щодо ударів США по хуситах в Ємені. Про це повідомив телеканал NBC News.
Оголошення генерального інспектора оборонного відомства є відповіддю на запит у листі від 26 березня від голови та високопосадовця з комітету Сенату у справах збройних сил.
Окрім перевірки того, чи дотримувався Гегсет правил щодо секретної інформації, генеральний інспектор також перевірить, чи були дотримані правила щодо зберігання записів.
- 24 березня 2025 року стало відомо, що журналіст Голдберг отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися плани США щодо ударів по Ємену.
- Глава Пентагону назвав головного редактора The Atlantic "брехуном" і спростував листування в чаті.
- 26 березня The Atlantic опублікував додаткові повідомлення з групового чату в Signal, де обговорювалися деталі атаки на Ємен.
- У Сенаті закликали провести незалежне розслідування після витоку даних.