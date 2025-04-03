Генеральный инспектор Пентагона расследует роль Хегсета в инциденте с утечкой в Signal

Провести проверку по факту утечки призвали в профильном комитете Сената США

Пит Хегсет (Фото: Stanislav Kogiku/EPA)

Генеральный инспектор Пентагона оценит обвинения в сторону главы ведомства Пита Хегсета относительно использования мессенджера Signal для обмена конфиденциальной информацией по ударам США по хуситам в Йемене. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Объявление генерального инспектора оборонного ведомства – ответ на запрос в письме от 26 марта от председателя и высокопоставленного члена комитета Сената по делам вооруженных сил.

Кроме проверки того, соблюдал ли Хегсет правила секретной информации, генеральный инспектор также проверит, были ли соблюдены правила хранения записей.