Генеральный инспектор Пентагона расследует роль Хегсета в инциденте с утечкой в Signal
Генеральный инспектор Пентагона оценит обвинения в сторону главы ведомства Пита Хегсета относительно использования мессенджера Signal для обмена конфиденциальной информацией по ударам США по хуситам в Йемене. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Объявление генерального инспектора оборонного ведомства – ответ на запрос в письме от 26 марта от председателя и высокопоставленного члена комитета Сената по делам вооруженных сил.
Кроме проверки того, соблюдал ли Хегсет правила секретной информации, генеральный инспектор также проверит, были ли соблюдены правила хранения записей.
- 24 марта 2025 года стало известно, что журналист Голдберг получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором находились высокопоставленные чиновники администрации Трампа. В чате обсуждались планы США по ударам по Йемену.
- Глава Пентагона назвал главного редактора The Atlantic "лжецом" и опроверг переписку в чате.
- 26 марта The Atlantic опубликовал дополнительные сообщения из группового чата в Signal, где обсуждались детали атаки на Йемен.
- В Сенате призвали провести независимое расследование после утечки данных.