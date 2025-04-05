Буданов: З популярних месенджерів найбезпечніший – Signal, але зазвичай ламають самі телефони

Кирило Буданов (Фото: Офіс президента)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає Signal найбезпечнішим для спілкування серед популярних месенджерів, але зауважив, що зазвичай людям зламують телефони, а не такі застосунки. Про це військовий розповів в інтерв'ю ведучій Анні Максимчук.

Журналістка запитала, який месенджер є найбезпечнішим серед Telegram, Signal, Viber та WhatsApp.

"Ну, як би це після останніх подій не виглядало дивно, все ж таки, з того, що перелічили, Signal набагато краще захищений як месенджер. Але знову ж таки, якщо людині ламають телефон (а ламають телефони, месенджери дуже рідко хто ламає), то байдуже, який в тебе стоїть менеджер, бо зайшли вже в телефон", – відповів він.

Також Буданов заперечив, що кнопкові телефони нібито складніше зламати.

"Це взагалі дурниця, тому що це російський більше досвід... Там стоїть мета контролю. Тому, щоб не ускладнювати собі життя, всім сказали: користуйтесь кнопковими телефонами", – пояснив голова розвідки.

Військовий зауважив, що звичайний GSM-зв'язок перехоплюється зі 100% гарантією: "Тому так легше контролювати, про що люди говорять".

24 березня редактор The Atlantic Джеффрі Ґолдберг написав, що він випадково отримав доступ до чату в месенджері Signal, в якому, зокрема, високопосадовці США обговорювали удари по єменських хуситах.

Журналіст зазначив, що його додали до чату з акаунту радника з питань нацбезпеки Волтца. Президент США стверджував, що це помилково зробив один зі співробітників посадовця.

За даними WSJ, Волтц обговорював у Signal не лише удари по хуситах, а й врегулювання війни Росії проти України.