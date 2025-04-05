Буданов: Из мессенджеров самый безопасный – Signal, но обычно ломают сами телефоны

Кирилл Буданов (Фото: Офис президента)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает Signal самым безопасным для общения среди популярных мессенджеров, но заметил, что обычно людям взламывают телефоны, а не такие приложения. Об этом военный рассказал в интервью ведущей Анне Максимчук.

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Журналистка спросила, какой мессенджер является самым безопасным среди Telegram, Signal, Viber и WhatsApp.

"Ну, как бы это после последних событий не выглядело странно, все же, из того, что перечислили, Signal намного лучше защищен как мессенджер. Но опять же, если человеку ломают телефон (а ломают телефоны, мессенджеры очень редко кто ломает), то безразлично, какой у тебя стоит менеджер, потому что зашли уже в телефон", – ответил он.

Также Буданов опроверг, что кнопочные телефоны якобы сложнее сломать.

"Это вообще ерунда, потому что это российский больше опыт... Там стоит цель контроля. Поэтому, чтобы не усложнять себе жизнь, всем сказали: пользуйтесь кнопочными телефонами", – объяснил глава разведки.

Военный заметил, что обычная GSM-связь перехватывается со 100% гарантией: "Поэтому так легче контролировать, о чем люди говорят".