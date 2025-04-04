Отказ расследовать скандал с Signal угрожает нацбезопасности США – экс-глава ЦРУ

Нацбезопасность США базируется на информации от иностранных разведок и агентов, поэтому следует расследовать скандал с Signal, считает Панетта

Леон Панетта выступает в Вашингтоне, 18 декабря 2012 года (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Белый дом не собирается расследовать дело, как высшие чиновники США случайно "слили" информацию о военной миссии в Йемене журналисту через мессенджер Signal, и это огромная ошибка, так как угрожает безопасности разведывательного и военного сообщества США и подрывает доверие союзников Америки за границей. Такое мнение высказал LIGA.net бывший глава ЦРУ Леон Панетта.

"Дело следует расследовать. Мы должны определить, как допустили ошибку", – сказал Панетта.

Он беспокоится, что в дальнейшем будет больше недоверия и союзники будут менее охотно делиться тайной информацией с США.

"Когда я был директором ЦРУ, мы зависели от разведданных союзников. Эта информация была очень важной, чтобы иметь ясную картину для противодействия угрозам. Это требовало доверия между США и партнерами. Если союзники обеспокоены, понимает ли Белый дом, как обращаться с чувствительной информацией, мы должны показать свою надежность. Что умеем обрабатывать тайную информацию и что можем с этим справиться", – сказал Панетта.

Он считает, что эта история может навредить отношениям США с союзниками и дальнейшей возможности получать разведданные по поводу угроз национальной безопасности Америки.

24 марта редактор The Atlantic Джеффри Голдберг написал, что высшие чиновники США случайно добавили его в чат в мессенджере Signal, где обсуждали, в частности, удары США по йеменским хуситам.

26 марта глава Пентагона Пит Хегсет возразил, что в переписке с чата, опубликованной The Atlantic, была секретная информация.

В то же время, по данным WSJ, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц обсуждал в Signal не только удары по хуситам, но и урегулирование войны России против Украины.

31 марта представительница Белого дома Каролин Ливитт заявила, что "дело с Signal закрыто".

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