Відмова розслідувати скандал із Signal загрожує нацбезпеці США – ексглава ЦРУ
Білий дім не збирається розслідувати справу, як найвищі урядовці США випадково "злили" інформацію про військову місію в Ємені журналісту через месенджер Signal, і це величезна помилка, бо загрожує безпеці розвідувальної та військової спільноти США і підриває довіру союзників Америки за кордоном. Таку думку в інтерв’ю LIGA.net висловив колишній глава ЦРУ Леон Панетта.
"Справу слід розслідувати. Ми повинні визначити, як припустилися помилки", – сказав Панетта.
Він переймається, що надалі буде більше недовіри й союзники менш охоче ділитимуться таємною інформацією зі США.
"Коли я був директором ЦРУ, ми залежали від розвідданих союзників. Ця інформація була дуже важливою, щоб мати ясну картину для протидії загрозам. Це вимагало довіри між США і партнерами. Якщо союзники стурбовані, чи Білий дім розуміє, як поводитися з чутливою інформацією, маємо показати свою надійність. Що вміємо обробляти таємну інформацію і що можемо з цим впоратися", – сказав Панетта.
Він вважає, що ця історія може зашкодити відносинам США з союзниками й подальшій змозі отримувати розвіддані щодо загроз національній безпеці Америки.
- 24 березня редактор The Atlantic Джеффрі Ґолдберг написав, що найвищі урядовці США випадково додали його у чат в месенджері Signal, де обговорювали, зокрема, удари США по єменських хуситах.
- 26 березня глава Пентагону Піт Гегсет заперечив, що в листуванні з чату, яке опублікував The Atlantic, була секретна інформація.
- Водночас, за даними WSJ, радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц обговорював у Signal не лише удари по хуситах, а й врегулювання війни Росії проти України.
- 31 березня речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що "справу з Signal закрито".