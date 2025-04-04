Відмова розслідувати скандал із Signal загрожує нацбезпеці США – ексглава ЦРУ

Нацбезпека США базується на інформації від іноземних розвідок та агентів з усього світу, тому слід розслідувати скандал із Signal, вважає Леон Панетта

Леон Панетта виступає у Вашингтоні, 18 грудня 2012-го (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Білий дім не збирається розслідувати справу, як найвищі урядовці США випадково "злили" інформацію про військову місію в Ємені журналісту через месенджер Signal, і це величезна помилка, бо загрожує безпеці розвідувальної та військової спільноти США і підриває довіру союзників Америки за кордоном. Таку думку в інтерв’ю LIGA.net висловив колишній глава ЦРУ Леон Панетта.

"Справу слід розслідувати. Ми повинні визначити, як припустилися помилки", – сказав Панетта.

Він переймається, що надалі буде більше недовіри й союзники менш охоче ділитимуться таємною інформацією зі США.

"Коли я був директором ЦРУ, ми залежали від розвідданих союзників. Ця інформація була дуже важливою, щоб мати ясну картину для протидії загрозам. Це вимагало довіри між США і партнерами. Якщо союзники стурбовані, чи Білий дім розуміє, як поводитися з чутливою інформацією, маємо показати свою надійність. Що вміємо обробляти таємну інформацію і що можемо з цим впоратися", – сказав Панетта.

Він вважає, що ця історія може зашкодити відносинам США з союзниками й подальшій змозі отримувати розвіддані щодо загроз національній безпеці Америки.