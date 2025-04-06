The Guardian объяснил, как Уолтц добавил журналиста в секретный чат

Майк Уолтц (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц добавил журналиста к секретному чату с высокопоставленными чиновниками, поскольку за несколько месяцев до этого нечаянно присоединил его номер в своей телефонной книге к контакту тогдашнего спикера Дональда Трампа. Об этом заявили три анонимных источника газеты The Guardian.

Офис информационных технологий Белого дома провел экспертизу относительно того, как произошел инцидент. По данным собеседников, информированных о внутреннем расследовании, ранее главред журнала The Atlantic Джеффри Голдберг направил в президентскую кампанию Трампа электронное письмо по истории, в которой политик критиковался за его отношение к раненым военнослужащим.

Чтобы противостоять этому, кампания решила заручиться поддержкой Волтца – на тот момент доверенного лица по нацбезопасности.

Электронное письмо Голдберга переслали тогдашнему представителю Трампа Брайану Гьюзу – и тот скопировал и вставил содержание письма (включая подпись и номер телефона журналиста) в текстовое сообщение, которое и направил Волтцу, чтобы проинформировать его.

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Собеседники отметили, что в конце концов Волтц не звонил по телефону Голдбергу, но "по удивительному стечению обстоятельств" случайно сохранил номер журналиста в своем iPhone в контакте Хьюза. Последний сейчас работает пресс-секретарем Совета нацбезопасности США.

По данным Белого дома, номер журналиста был ошибочно сохранен во время "обновления предложения контактов" на iPhone Волтца, который один из собеседников описал как функцию, по которой алгоритм iPhone добавляет ранее неизвестный номер в существующий контакт, который может быть связан с ним.

Эта ошибка оставалась незамеченной, пока Волтц не попытался добавить Хьюза к секретному чату в мессенджере Signal по ударам по хуситам, но в конце концов добавил к нему Голдберга.

Сразу после инцидента советник по нацбезопасности заявил, что никогда не виделся и не общался с Голдбергом. Также он предположил, что номер журналиста был "всосан" в его телефон.

Белый дом не прокомментировал эту историю, а расследование не установило степень связи Волтца с Голдбергом, если таковой был, отмечает The Guardian. Сам журналист заявил медиа: "Я не собираюсь комментировать мои отношения с Майком Волтцом, кроме того, что я знаю его и разговаривала с ним".

По данным издания, Трамп недолго рассматривал возможность увольнения своего советника за этот эпизод, но больше он был взбешен тем, что у Волтца был пренебрегающий номер главреда журнала The Atlantic, чем тем, что обсуждение военной операции происходило в незасекреченной системе, такой как Signal.

Собеседник The Guardian сообщил, что Трампа проинформировали о результатах экспертизы на прошлой неделе, примерно в то время, когда он решил покинуть Уолта на должности. Президент США извинился перед своим советником и публично защищал его на протяжении последних недель после того, как ситуация с секретным чатом стала публичной.