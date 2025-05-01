Радник Трампа Волц йде з посади, серед кандидатів на заміну є Віткофф – Reuters

Майк Волц (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц був змушений залишити свою посаду, серед кандидатів на заміну розглядають спецпосланця Стіва Віткоффа. Про це з посиланням на джерела заявляє агенція Reuters.

Чотири поінформовані співбесідники повідомили медіа, що Волц йде з посади.

Також крісло залишає його заступник, експерт з Азії Алекс Вонг, розповіли Reuters два джерела. У першу каденцію Дональда Трампа посадовець займався питаннями Північної Кореї.

Один зі співрозмовників заявив, що наразі невідомо, хто саме замінить Волца, але одним із варіантів є спецпосланець президента США Віткофф, який залучений до переговорів щодо російсько-української війни та Близького Сходу.

Рада нацбезпеки США не відповіла на запит Reuters про коментар.

Одне з джерел агенції заявило, що скандал з секретним чатом у месенджері Signal, до якого помилково додали журналіста, був не єдиним аргументом проти Волца.

Людина, знайома з внутрішньою динамікою в американському уряді, заявила, що Волц мав занадто "яструбину [войовничу]" позицію для Трампа, який не бажає війни, а також радник вважався неефективним у координації зовнішньої політики між різними відомствами, що є ключовою роллю для його посади.

Співрозмовник заявив, що під керівництвом Волца "система не працює належним чином".

Про звільнення Волца повідомляють й інші західні медіа.

ДОВІДКА Радники з питань нацбезпеки затверджуються Сенатом США. Радники з питань нацбезпеки затверджуються Сенатом США.