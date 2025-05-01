Радник Трампа Волц йде з посади, серед кандидатів на заміну є Віткофф – Reuters
Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц був змушений залишити свою посаду, серед кандидатів на заміну розглядають спецпосланця Стіва Віткоффа. Про це з посиланням на джерела заявляє агенція Reuters.
Чотири поінформовані співбесідники повідомили медіа, що Волц йде з посади.
Також крісло залишає його заступник, експерт з Азії Алекс Вонг, розповіли Reuters два джерела. У першу каденцію Дональда Трампа посадовець займався питаннями Північної Кореї.
Один зі співрозмовників заявив, що наразі невідомо, хто саме замінить Волца, але одним із варіантів є спецпосланець президента США Віткофф, який залучений до переговорів щодо російсько-української війни та Близького Сходу.
Рада нацбезпеки США не відповіла на запит Reuters про коментар.
Одне з джерел агенції заявило, що скандал з секретним чатом у месенджері Signal, до якого помилково додали журналіста, був не єдиним аргументом проти Волца.
Людина, знайома з внутрішньою динамікою в американському уряді, заявила, що Волц мав занадто "яструбину [войовничу]" позицію для Трампа, який не бажає війни, а також радник вважався неефективним у координації зовнішньої політики між різними відомствами, що є ключовою роллю для його посади.
Співрозмовник заявив, що під керівництвом Волца "система не працює належним чином".
Про звільнення Волца повідомляють й інші західні медіа.
- 24 березня головред журналу The Atlantic Голдберг написав, що він випадково отримав доступ до чату в месенджері Signal, в якому, зокрема, високопосадовці США обговорювали удари по єменських хуситах. Журналіст зазначив, що його додали до чату з акаунту Волца. Президент США стверджував, що це помилково зробив один зі співробітників посадовця. The Guardian заявила, що в усьому винна одна з функцій iPhone.
- 29 березня джерела видання Politico повідомили, що віцепрезидент Венс та ще двоє високопосадовців США порадили Трампу звільнити Волца.
- Трамп послідовно публічно підтримував свого радника, а 31 березня в Білому домі казали, що "закрили справу" зі скандалом і й що Волц залишається в команді.