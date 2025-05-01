Советник Трампа Уолтц идет в отставку, среди кандидатов на замену есть Уиткофф – Reuters

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Майк Уолтц (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц был вынужден покинуть свой пост, среди кандидатов на замену рассматривают спецпосланника Стива Уиткоффа. Об этом со ссылкой на источники заявляет агентство Reuters.

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Четыре информированных собеседника сообщили медиа, что Уолтц уходит с должности.

Также кресло покидает его заместитель, эксперт по Азии Алекс Вонг, рассказали Reuters два источника. В первую каденцию Дональда Трампа чиновник занимался вопросами Северной Кореи.

Один из собеседников заявил, что пока неясно, кто именно заменит Уолтца, но одним из вариантов является спецпосланник президента США Уиткофф, вовлеченный в переговоры по российско-украинской войне и Ближнему Востоку.

Совет нацбезопасности США не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Один из источников агентства заявил, что скандал с секретным чатом в мессенджере Signal, в который ошибочно добавили журналиста, был не единственным аргументом против Уолтца.

Человек, знакомый с внутренней динамикой в американском правительстве, заявил, что Уолтц имел слишком "ястребиную [воинственную]" позицию для Трампа, не желающего войны, а также советник считался неэффективным в координации внешней политики между разными ведомствами, что является ключевой ролью для его должности.

Собеседник заявил, что под руководством Уолтца "система не работает должным образом".

Об уходе Уолтца сообщают и другие западные медиа.

СПРАВКА. Советники по нацбезопасности утверждаются Сенатом США. Советники по нацбезопасности утверждаются Сенатом США.