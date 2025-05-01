Советник Трампа Уолтц идет в отставку, среди кандидатов на замену есть Уиткофф – Reuters
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц был вынужден покинуть свой пост, среди кандидатов на замену рассматривают спецпосланника Стива Уиткоффа. Об этом со ссылкой на источники заявляет агентство Reuters.
Четыре информированных собеседника сообщили медиа, что Уолтц уходит с должности.
Также кресло покидает его заместитель, эксперт по Азии Алекс Вонг, рассказали Reuters два источника. В первую каденцию Дональда Трампа чиновник занимался вопросами Северной Кореи.
Один из собеседников заявил, что пока неясно, кто именно заменит Уолтца, но одним из вариантов является спецпосланник президента США Уиткофф, вовлеченный в переговоры по российско-украинской войне и Ближнему Востоку.
Совет нацбезопасности США не ответил на запрос Reuters о комментарии.
Один из источников агентства заявил, что скандал с секретным чатом в мессенджере Signal, в который ошибочно добавили журналиста, был не единственным аргументом против Уолтца.
Человек, знакомый с внутренней динамикой в американском правительстве, заявил, что Уолтц имел слишком "ястребиную [воинственную]" позицию для Трампа, не желающего войны, а также советник считался неэффективным в координации внешней политики между разными ведомствами, что является ключевой ролью для его должности.
Собеседник заявил, что под руководством Уолтца "система не работает должным образом".
Об уходе Уолтца сообщают и другие западные медиа.
- 24 марта главред журнала The Atlantic Голдберг написал, что он случайно получил доступ к чату в мессенджере Signal, в котором, в частности, чиновники США обсуждали удары по йеменским хуситам. Журналист отметил, что его добавили в чат с аккаунта Уолтца. Президент США утверждал, что это ошибочно сделал один из сотрудников советника. The Guardian заявила, что во всем виновата одна из функций iPhone.
- 29 марта источники издания Politico сообщили, что вице-президент Вэнс и еще двое чиновников США посоветовали Трампу уволить Уолтца.
- Трамп последовательно публично поддерживал своего советника, а 31 марта в Белом доме говорили, что "закрыли дело" со скандалом, и что Уолтц остается в команде.