США больше не будут посредниками в переговорах о мире между Украиной и РФ – Госдеп

В США ждут конкретных идей по окончанию войны от Украины и России

Тэмми Брюс (Фото: US State Department)

США больше не будут посредниками в переговорах о достижении мира между Украиной и Россией. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге 1 мая.

По ее словам, госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что стиль и методология вклада США в переговорный процесс изменятся, и она объявляла об этом 29 апреля.

"Вклад изменится в том, что мы не будем посредниками... Мы, безусловно, по-прежнему привержены этому и будем помогать, и делать все, что можем. Но мы не собираемся летать по всему миру по первому зову, чтобы выступать посредниками на встречах", – сказала Брюс.

Она отметила, что теперь переговоры должны проходить между двумя сторонами – Украиной и Россией. И сейчас пришло время, когда они должны разработать и представить конкретные идеи о том, как закончить полномасштабную войну.

"Это будет зависеть от них", – резюмировала представитель Госдепа США.