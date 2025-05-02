США больше не будут посредниками в переговорах о мире между Украиной и РФ – Госдеп
США больше не будут посредниками в переговорах о достижении мира между Украиной и Россией. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге 1 мая.
По ее словам, госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что стиль и методология вклада США в переговорный процесс изменятся, и она объявляла об этом 29 апреля.
"Вклад изменится в том, что мы не будем посредниками... Мы, безусловно, по-прежнему привержены этому и будем помогать, и делать все, что можем. Но мы не собираемся летать по всему миру по первому зову, чтобы выступать посредниками на встречах", – сказала Брюс.
Она отметила, что теперь переговоры должны проходить между двумя сторонами – Украиной и Россией. И сейчас пришло время, когда они должны разработать и представить конкретные идеи о том, как закончить полномасштабную войну.
"Это будет зависеть от них", – резюмировала представитель Госдепа США.
- 18 апреля Рубио заявлял, что США выйдут из мирных переговоров об Украине, если не будет быстрого прогресса. 20 апреля Келлог заявил, что это жесткое заявление, но так и должно быть.
- 29 апреля Брюс заявила, что США выйдут как посредники из переговоров, если не будет достигнут прогресс. По ее словам, она цитировала слова Рубио.
- 27 апреля Рубио заявлял, что на этой неделе США должны решить, хотят ли они заниматься мирными переговорами по поводу российско-украинской войны.