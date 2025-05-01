Politico: Макрон та Стармер переконали Трампа змінити риторику щодо Путіна

Європейські посадовці намагалися донести Трампу, що диктатору РФ не можна довіряти

Лідери України, Франції та Британії (Фото: Justin Tallis/EPA)

Президент США Дональд Трамп дещо змінив риторику щодо російського диктатора Володимира Путіна після кількох місяців непублічних дипломатичних зусиль з боку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та лідера Франції Емманюеля Макрона. Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

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У матеріалі йдеться, що зустріч Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським у Римі – перша після їхньої сварки в Овальному кабінеті – здавалося, ознаменувала зміну настрою. Частково заслуга в цьому – участь європейських союзників України.

Після їхньої 15-хвилинної бесіди Трамп розкритикував Путіна, а потім припустив, що "можливо, він не хоче зупиняти війну".

Стармер та Макрон були зосереджені на спробах змусити Трампа послабити тиск на Зеленського і направити частину його гніву на Путіна. Вони використовували аргумент, що Путін дурить Трампа.

Публічні нападки президента США на Путіна дозволили дипломатам у Лондоні та Парижі зрозуміти, що їхні зусилля за останні три місяці, ймовірно, принесли плоди.

Британський дипломат розповів медіа, що Зеленському "очевидно вдалося вплинути на мислення Трампа" в Римі, і що Британія та Франція послідовно стверджували, що Путін "не поважає [Трампа], постійно порушуючи припинення вогню, яке, як він стверджував, дотримується". Це був особливий момент тиску, оскільки Трампу "набридли вбивства людей – це його турбує".

Зміна тактики президента США стала результатом місяців ретельної координації Стармера і Макрона, які використовували свої канали в Білому домі, щоб донести до Трампа повідомлення про те, що диктатору РФ не можна довіряти.

Напередодні міністр закордонних справ Британії Девід Леммі розкрив, що спілкувався з держсекретарем США Марком Рубіо вже 13 разів, а Стармер говорив з Трампом "майже стільки ж".

Медіа пише, що крім них, у спробах вплинути на США вагому роль відіграли британський радник з нацбезпеки Джонатан Павелл і міністр оборони Джон Гілі, як і американський посол у Британії Марк Бернетт.

Французький посадовець зазначив, що "наразі Трамп зрозумів", що Путіну не можна довіряти.

"Це те, що президент [Макрон] постійно повторює і намагається донести до Трампа. Це наша нинішня стратегія", – пояснив він.

26 квітня Трамп та Зеленський мали зустріч у Ватикані, перед церемонією поховання папи римського Франциска. Це була перша зустріч політиків з моменту їхньої суперечки у Білому домі 28 лютого.

В адміністрації президента США заявили, що Трамп та Зеленський "провели дуже продуктивну дискусію". Український лідер згодом високо оцінив зустріч з американським колегою та зазначив, що вони "сам-на-сам встигли обговорити багато".