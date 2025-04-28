Макрон обіцяє посилення тиску на Росію з боку Європи та США
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у найближчі 8-10 днів Європа та США посилять тиск на Росію, аби та погодилася на припинення вогню. Про це політик повідомив в інтерв'ю журналу Paris Match.
Макрон розповів про результати його розмов з президентами Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Кіром Стармером у Ватикані 26 квітня.
Французький лідер зазначив, що Європа повинна бути готовою разом зі США посилити свою позицію стосовно Росії, аби забезпечити припинення вогню.
Президент вважає, що йому вдалося переконати американців у можливості "ескалації погроз і, можливо, санкцій", аби змусити росіян погодитися на припинення вогню.
Журналіст запитав Макрона, чи були партнери коли-небудь так близькі до перемир'я, як зараз?
"Я сподіваюся на це. Впродовж наступних восьми-десяти днів ми збираємося посилити тиск на Росію. Я залишаюся обережним, тому що частина рівняння залежить від Москви. Ми маємо бути єдиними і стримувати [Росію]. Я вважаю, що завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося повернути тиск на Росію. Це було метою, тому що це було неправильно, щоб тиск чинився винятково на Україну. Саме цього ми досягли з допомогою Кіра Стармера", – відповів Макрон.
Також він заявив, що наступні два тижні "будуть ключовими" у спробах запровадити це припинення вогню та посилити тиск на Москву.
26 квітня, після розмови із Зеленським у Ватикані, Трамп пригрозив російському диктатору новими банківськими та вторинними санкціями, розкритикувавши останні удари РФ по Україні. Президент США став підозрювати, що Путін не хоче закінчувати війну й обманює його. Президент Штатів не вперше погрожував Путіну санкціями або митами, проте досі не запроваджував нових обмежень проти РФ, хоча й продовжив ті, що ввели Обама та Байден.
27 квітня держсекретар Рубіо пояснив, що США не вводять нових санкцій проти Росії, оскільки "не хочуть доводити до цього" і "ще не час" для них. На думку Штатів, запровадження санкцій означатиме їх вихід із переговорів.
- 28 квітня речниця Білого дому відреагувала на пропозицію Путіна про "триденне перемир'я", наголосивши, що Трамп виступає за постійне припинення вогню. Чиновниця нагадала про нещодавні слова президента США, що той "дедалі більше розчарований" і диктатором Путіним, і президентом Зеленським.