Макрон обіцяє посилення тиску на Росію з боку Європи та США

Президент Франції заявив, що наступні два тижні "будуть ключовими" у спробах запровадити припинення вогню та посилити тиск на Москву

Емманюель Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у найближчі 8-10 днів Європа та США посилять тиск на Росію, аби та погодилася на припинення вогню. Про це політик повідомив в інтерв'ю журналу Paris Match.

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Макрон розповів про результати його розмов з президентами Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Кіром Стармером у Ватикані 26 квітня.

Французький лідер зазначив, що Європа повинна бути готовою разом зі США посилити свою позицію стосовно Росії, аби забезпечити припинення вогню.

Президент вважає, що йому вдалося переконати американців у можливості "ескалації погроз і, можливо, санкцій", аби змусити росіян погодитися на припинення вогню.

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Журналіст запитав Макрона, чи були партнери коли-небудь так близькі до перемир'я, як зараз?

"Я сподіваюся на це. Впродовж наступних восьми-десяти днів ми збираємося посилити тиск на Росію. Я залишаюся обережним, тому що частина рівняння залежить від Москви. Ми маємо бути єдиними і стримувати [Росію]. Я вважаю, що завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося повернути тиск на Росію. Це було метою, тому що це було неправильно, щоб тиск чинився винятково на Україну. Саме цього ми досягли з допомогою Кіра Стармера", – відповів Макрон.

Також він заявив, що наступні два тижні "будуть ключовими" у спробах запровадити це припинення вогню та посилити тиск на Москву.