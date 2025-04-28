У Білому домі відповіли на "перемир'я" Путіна: Трамп хоче постійного припинення вогню
У Білому домі відреагували на заяву диктатора Володимира Путіна про триденне "перемир'я", наголосивши, що президент Дональд Трамп хоче постійного припинення вогню. Таку заяву зробила речниця американської адміністрації Каролін Лівітт під час пресконференції.
Вона нагадала про нещодавні слова Трампа, що той "дедалі більше розчарований" і диктатором Путіним, і президентом Володимиром Зеленським.
"Він [Трамп] хоче бачити постійне припинення вогню. Як я розумію, Володимир Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що він хоче бачити постійне припинення вогню спершу – щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття", – наголосила Лівітт.
Речниця додала: хоча президент Штатів лишається оптимістичним, що він зможе укласти мирну угоду, але "він також є реалістом".
За словами посадовиці, російському диктатору та українському президенту потрібно "сісти за стіл переговорів, аби домовитися про вихід з цього [з війни]".
Під час "Великоднього перемир'я" 20 квітня Держдеп США виступав за продовження припинення вогню, але це викликало критику у Москві та не вплинуло на продовження режиму тиші. На Великдень Росія і далі атакувала на фронті, але боїв поменшало – зараз відновилась звична для окупантів активність на полі бою. Також на свято РФ припинила далекобійні удари по Україні, але відновила їх одразу після закінчення Великодня й продовжує донині, попри пропозиції Києва.
28 квітня Путін оголосив про "триденне перемир'я" на роковини закінчення Другої світової війни. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО зауважив, що це є маніпуляцією РФ в інформаційних та військових цілях, спробою приховати наміри продовжувати війну.
Голова МЗС України Сибіга заявив, що якщо Росія дійсно хоче завершити війну, то вона має негайно припинити вогонь, а не чекати до 8 травня.