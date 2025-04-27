Після Великодня росіяни відновили звичну активність у штурмах – Зеленський

Президент зауважив, що поки що не фіксується жодних приготувань армії РФ до реального перемир'я

Володимир Зеленський (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Після Великодня росіяни відновили звичну для них активність у штурмах й намагаються просуватися ціною значних втрат, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується. Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну для них штурмову активність, авжеж ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись", – розповів голова держави.

За словами Зеленського, кожен день таких боїв на фронті абсолютно очевидно доводить, що РФ намагається обманути світ – США та інші країни – й надалі затягувати війну.

Президент зауважив, що необхідний тиск на Москву: "Без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну".

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На думку голови держави, зустрічі 26 квітня у Ватикані та Римі підтвердили: партнери розуміють, що відбувається.

"Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії. Ми 47 днів тому погодились на американську пропозицію безумовного припинення вогню, і згодом ми дали росіянам наші власні пропозиції: припинити удари по цивільних об'єктах – хоча б це. Але вони там, у Москві, відповідають "шахедами", ракетами, артилерією та новими штурмами", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що необхідна належна відповідь від світу новими санкціями та "ще більшим тиском" на РФ. Голова держави визнав, що саме Штати можуть "зробити найбільш відчутні кроки" для Москви.