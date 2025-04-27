После Пасхи россияне возобновили привычную активность в штурмах – Зеленский

Президент отметил, что пока не фиксируется никаких приготовлений армии РФ к реальному перемирию

Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

После Пасхи россияне восстановили привычную для них активность в штурмах и пытаются продвигаться ценой значительных потерь, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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"Россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется. Напротив, за время после Пасхи оккупант восстановил привычную для них штурмовую активность, конечно, ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться", – рассказали глава государства.

По словам Зеленского, каждый день таких боев на фронте совершенно очевидно доказывает, что РФ пытается обмануть мир – США и другие страны – и дальше затягивать войну.

Президент отметил, что необходимо давление на Москву: "Без давления не обойтись, чтобы россияне пошли на все шаги, пошли на все необходимое, чтобы остановить войну".

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По мнению главы государства, встречи 26 апреля в Ватикане и Риме подтвердили: партнеры понимают, что происходит.

"Украина готова двигаться максимально быстро в дипломатии. Мы 47 дней назад согласились на американское предложение безусловного прекращения огня, и впоследствии мы дали россиянам наши собственные предложения: прекратить удары по гражданским объектам – хотя бы это. Но они там, в Москве, отвечают "шахедами", ракетами, артиллерией и новыми штурмами", – акцентировал Зеленский.

Президент отметил, что необходим надлежащий ответ от мира новыми санкциями и "еще большим давлением" на РФ. Глава государства признал, что именно Штаты могут "сделать наиболее ощутимые шаги" для Москвы.