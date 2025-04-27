После Пасхи россияне возобновили привычную активность в штурмах – Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

После Пасхи россияне восстановили привычную для них активность в штурмах и пытаются продвигаться ценой значительных потерь, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется. Напротив, за время после Пасхи оккупант восстановил привычную для них штурмовую активность, конечно, ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться", – рассказали глава государства.

По словам Зеленского, каждый день таких боев на фронте совершенно очевидно доказывает, что РФ пытается обмануть мир – США и другие страны – и дальше затягивать войну.

Президент отметил, что необходимо давление на Москву: "Без давления не обойтись, чтобы россияне пошли на все шаги, пошли на все необходимое, чтобы остановить войну".

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По мнению главы государства, встречи 26 апреля в Ватикане и Риме подтвердили: партнеры понимают, что происходит.

"Украина готова двигаться максимально быстро в дипломатии. Мы 47 дней назад согласились на американское предложение безусловного прекращения огня, и впоследствии мы дали россиянам наши собственные предложения: прекратить удары по гражданским объектам – хотя бы это. Но они там, в Москве, отвечают "шахедами", ракетами, артиллерией и новыми штурмами", – акцентировал Зеленский.

Президент отметил, что необходим надлежащий ответ от мира новыми санкциями и "еще большим давлением" на РФ. Глава государства признал, что именно Штаты могут "сделать наиболее ощутимые шаги" для Москвы.

  • 20 апреля президент Зеленский предложил России отказаться от любых ударов дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре по меньшей мере 30 суток с возможностью продления. По его словам, несмотря на нарушение россиянами "Пасхального перемирия" на фронте, на день была достигнута тишина в небе.
  • Однако уже ночью Россия ударила по Украине тремя ракетами и 96 дронами разных типов. Противовоздушная оборона сбила 42 вражеских БпЛА. С тех пор оккупанты продолжают атаковать Украину дронами и ракетами. Диктатор Путин заявлял, что РФ якобы готова обсуждать перемирие в небе, но прогресса в этом со стороны Москвы до сих пор нет.
  • 27 апреля госсекретарь Рубио сообщил, что США не вводят новых санкций против России, поскольку "не хотят доводить до этого" и "еще не время" для них. Штаты считают, что введение санкций будет означать их выход из переговоров.
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