Зеленский после ударов РФ: Предложение по перемирию на дальнобойные удары все еще в силе
Остается в силе предложение Украины к России насчет перемирия на дальнобойные удары по гражданским объектам, сообщил президент Владимир Зеленский после последних ударов оккупантов.
"Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной. Наше предложение прекращения огня в отношении гражданских объектов также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом", – рассказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что для такого перемирия "никаких преград с украинской стороны нет и не будет".
Президент отметил, что сейчас продолжаются спасательные работы в Харькове после атаки российских БпЛА: "Циничный удар. Пожары были в нескольких районах города".
"Сегодня же был жестокий удар по Запорожью – авиабомбы. Повреждены обычные дома. К сожалению, есть погибшая – гражданская женщина. Мои соболезнования родным и близким. Только этим ударом более 20 человек были ранены, и среди них четыре ребенка", – отметил глава государства.
Также он напомнил о российской дроновой атаке по Одессе, которая произошла вечером 21 апреля, кроме этого, в течение дня были удары по Сумской, Харьковской, Донецкой и южным областям.
Зеленский подчеркнул, что такие действия являются "совершенно сознательным российским террором", который может быть прекращен одним приказом России для ее армии: "Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине".
- 20 апреля президент Зеленский предложил России отказаться от любых ударов дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре по меньшей мере на 30 суток с возможностью продления. По его словам, несмотря на нарушение россиянами "Пасхального перемирия" на фронте, на день была достигнута тишина в небе.
- Однако уже ночью Россия ударила по Украине тремя ракетами и 96 дронами разных типов. Противовоздушная оборона сбила 42 вражеских БпЛА.
- 21 апреля диктатор Путин заявил, что страна-агрессор "проанализирует и примет соответствующее решение" о предложении Зеленского и якобы готова к обсуждению напрямую с Украиной. В то же время тиран снова попытался оправдать российские удары по гражданским. Впоследствии Зеленский сообщил, что Украина все еще открыта для такого прекращения огня.