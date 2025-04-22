Зеленский после ударов РФ: Предложение по перемирию на дальнобойные удары все еще в силе

Президент подчеркнул, что для такого прекращения огня "никаких преград с украинской стороны нет и не будет"

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Остается в силе предложение Украины к России насчет перемирия на дальнобойные удары по гражданским объектам, сообщил президент Владимир Зеленский после последних ударов оккупантов.

"Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной. Наше предложение прекращения огня в отношении гражданских объектов также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом", – рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что для такого перемирия "никаких преград с украинской стороны нет и не будет".

Президент отметил, что сейчас продолжаются спасательные работы в Харькове после атаки российских БпЛА: "Циничный удар. Пожары были в нескольких районах города".

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"Сегодня же был жестокий удар по Запорожью – авиабомбы. Повреждены обычные дома. К сожалению, есть погибшая – гражданская женщина. Мои соболезнования родным и близким. Только этим ударом более 20 человек были ранены, и среди них четыре ребенка", – отметил глава государства.

Также он напомнил о российской дроновой атаке по Одессе, которая произошла вечером 21 апреля, кроме этого, в течение дня были удары по Сумской, Харьковской, Донецкой и южным областям.

Зеленский подчеркнул, что такие действия являются "совершенно сознательным российским террором", который может быть прекращен одним приказом России для ее армии: "Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине".