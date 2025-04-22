Россия атаковала "шахедами" Харьков: под ударами оказались четыре района

Предварительно, несколько попаданий произошли в центральном Шевченковском районе города

Иллюстративное фото: Depositphotos

РФ нанесла массированный удар беспилотниками по Харькову днем 22 апреля. Предварительно известно об одном пострадавшем.

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Как сообщает корреспондент LIGA.net в Харькове, атака началась около 13:00, раздалась серия взрывов.

Мэр Харькова Игорь Терехов за полчаса сообщил о восьми попаданиях. Предварительно, часть из них – в центральном Шевченковском районе города и Салтовском районе.

По состоянию на 13.30 атака на город продолжалась.

По состоянию на 13:39 было известно о трех пострадавших.

Как сообщил Игорь Терехов, по городу были нанесены 12 ударов. В местах некоторых прилетов возникли пожары.

Как сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, по состоянию на 13:40 количество пострадавших увеличилось до четырех.

По данным Терехова, под ударами оказались четыре района Харькова, в том числе Шевченковский, Киевский, Салтовский и Новобаварский.

Как сообщил Олег Синегубов, в Киевском районе около 13:40 ударный БпЛА (предварительно – типа "шахед") попал в дорожное покрытие. В результате удара загорелся автомобиль. По предварительным данным, пострадали три человека.

По состоянию на 14:02 количество пострадавших из-за массированной атаки Харькова вражескими БпЛА увеличилось до семи человек.

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