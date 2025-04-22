Росія атакувала "шахедами" Харків: під ударами опинилися чотири райони

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РФ завдала масованого удару безпілотниками по Харкову вдень 22 квітня. Попередньо відомо про одного постраждалого.

Як повідомляє кореспондент LIGA.net у Харкові, атака почалася близько 13:00, пролунала серія вибухів.

Мер Харкова Ігор Терехов за пів години повідомив про вісім влучань. Попередньо, частина з них – у центральному Шевченківському районі міста та Салтівському районі.

Станом на 13:39 було відомо про трьох постраждалих.

Як повідомив Ігор Терехов, по місту було завдано 12 ударів. На місцях деяких прильотів виникли пожежі.

Як повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, станом на 13:40 кількість постраждалих збільшилася до чотирьох.

За даними Терехова, під ударами опинилися чотири райони Харкова, зокрема Шевченківський, Київський, Салтівський та Новобаварський.

Як повідомив Олег Синєгубов, у Київському районі близько 13:40 ударний БпЛА (попередньо – типу "шахед") влучив у дорожнє покриття. Внаслідок удару загорівся автомобіль. За попередніми даними, постраждали троє людей.

Станом на 14:02 кількість постраждалих через масовану атаку Харкова ворожими БпЛА збільшилася до семи людей.

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, станом на 15.24 було відомо про вісім постраждалих.

Після влучань горіли приватний будинок, складська і господарча будівлі, автомобілі та суха трава.

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