В Запорожье уже 23 пострадавших в результате ударов КАБами: четверо из них – дети: фото
Количество пострадавших в результате ударов российскими управляемыми авиабомбами по Запорожью выросло до 23. Министерство внутренних дел опубликовало фото последствий.
По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, шесть из 15 пострадавших получили помощь на месте. Остальных доставили в больницу.
Известно, что среди раненых двое детей – мальчики 14 и четырех лет. 69-летняя женщина погибла.
Частично разрушены несколько девятиэтажек, учебное заведение. Горели автомобили.
Тем временем российские войска атакуют ударными беспилотниками Харьков. Мэр Игорь Терехов сообщил о семи попаданиях по городу.
ДОПОЛНЕНО в 14:03. Федоров заявил, что количество пострадавших в Запорожье увеличилось до 22. Из них – трое детей. Все они госпитализированы.
ДОПОЛНЕНО в 14:28. От российской атаки пострадали 23 человека, из них четверо детей: 16, 14 и четырех лет.
- В ночь на 19 апреля 2025 года Россия атаковала дронами Запорожскую и Одесскую области.
- Поздним вечером 21 апреля Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками, в результате чего занялись пожары.