В Запорожье уже 23 пострадавших в результате ударов КАБами: четверо из них – дети: фото

Среди пострадавших четверо детей, все они госпитализированы

Последствия российских ударов по Запорожью (Фото: МВД)

Количество пострадавших в результате ударов российскими управляемыми авиабомбами по Запорожью выросло до 23. Министерство внутренних дел опубликовало фото последствий.

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По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, шесть из 15 пострадавших получили помощь на месте. Остальных доставили в больницу.

Известно, что среди раненых двое детей – мальчики 14 и четырех лет. 69-летняя женщина погибла.

Частично разрушены несколько девятиэтажек, учебное заведение. Горели автомобили.

Тем временем российские войска атакуют ударными беспилотниками Харьков. Мэр Игорь Терехов сообщил о семи попаданиях по городу.

ДОПОЛНЕНО в 14:03. Федоров заявил, что количество пострадавших в Запорожье увеличилось до 22. Из них – трое детей. Все они госпитализированы.

ДОПОЛНЕНО в 14:28. От российской атаки пострадали 23 человека, из них четверо детей: 16, 14 и четырех лет.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД