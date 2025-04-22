У Запоріжжі вже 23 постраждалих унаслідок ударів КАБами, четверо з них – діти: фото

Наслідки російських ударів по Запоріжжю (Фото: МВС)

Кількість постраждалих унаслідок ударів російськими керованими авіабомбами по Запоріжжю зросла до 23. Міністерство внутрішніх справ опублікувало фото наслідків.

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За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, шестеро з 15 постраждалих отримали допомогу на місці. Решту доправили до лікарні.

Відомо, що серед поранених є двоє дітей – хлопчики 14 та чотирьох років. 69-річна жінка загинула.

Частково зруйновано декілька дев'ятиповерхівок, навчальний заклад. Горіли автомобілі.

Тим часом російські війська атакують ударними безпілотниками Харків. Мер Ігор Терехов повідомив про сім влучань по місту.

ДОПОВНЕНО о 14:03. Федоров заявив, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 22. З них – троє дітей. Усі вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

ДОПОВНЕНО о 14:28. Від російської атаки постраждали 23 людини, з них четверо дітей: 16, 14 та чотирьох років.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС