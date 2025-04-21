ЗСУ уразили пункт запуску дронів росіян під Курськом, ліквідовано десятки окупантів – Генштаб
Повітряні сили Збройних Сил України вдарили по місцю в районі села Тьоткіно Курської області, звідки росіяни запускали ударні дрони по Україні. Є ліквідовані окупанти, повідомив Генштаб ЗСУ.
Військові зазначили, що об’єкт використовувався росіянами для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок успішної атаки було ліквідовано до 20 російських операторів БпЛА.
"Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії", – зазначили військові.
У Генштабі підкреслили, що ЗСУ продовжать нищити елементи військової інфраструктури росіян та жоден воєнний злочин не залишиться безкарним.
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