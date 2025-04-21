ВСУ поразили пункт запуска дронов под Курском, ликвидированы десятки оккупантов – Генштаб

Военные отметили, что удар ощутим для врага

Кадры работы военных (Фото: t.me/GeneralStaffZSU)

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины ударили по месту в районе села Теткино Курской области, откуда россияне запускали ударные дроны по Украине. Есть ликвидированные оккупанты, сообщил Генштаб ВСУ.

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Военные отметили, что объект использовался россиянами для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов. В результате успешной атаки было ликвидировано до 20 российских операторов БпЛА.

"Этот наш удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии", – отметили военные.

В Генштабе подчеркнули, что ВСУ продолжат уничтожать элементы военной инфраструктуры россиян и ни одно военное преступление не останется безнаказанным.