ВСУ поразили пункт запуска дронов под Курском, ликвидированы десятки оккупантов – Генштаб
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины ударили по месту в районе села Теткино Курской области, откуда россияне запускали ударные дроны по Украине. Есть ликвидированные оккупанты, сообщил Генштаб ВСУ.
Военные отметили, что объект использовался россиянами для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов. В результате успешной атаки было ликвидировано до 20 российских операторов БпЛА.
"Этот наш удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии", – отметили военные.
В Генштабе подчеркнули, что ВСУ продолжат уничтожать элементы военной инфраструктуры россиян и ни одно военное преступление не останется безнаказанным.
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