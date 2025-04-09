Пилоты уничтожили командный пункт россиян под Херсоном, убиты десятки оккупантов – видео
В оккупированной части Херсонской области Воздушные силы поразили пункт управления россиян. Уничтожены несколько десятков оккупантов, сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Украинские летчики нанесли удар по пункту управления 81-го самоходного артиллерийского полка армии России 7 апреля. Бетонная постройка, где базировался пункт, была полностью разрушена.
Точное количество жертв врага и другие потери уточняются, но уничтожено 20-30 оккупантов, отметили в Генштабе. Военные подчеркивают, что поражение существенно подорвало способность подразделений россиян вести боевые действия в этом районе.
"Летчики Воздушных Сил ВСУ продолжат наносить сокрушительные удары по противнику до тех пор, пока он не покинет суверенную территорию Украины", – подчеркнули в Генштабе.
- 4 марта 2025 года сообщалось, что ВС нанесли успешный удар по военному объекту в районе населенного пункта Троицкое Курской области.
- 25 марта ВС успешно поразили место сосредоточения живой силы российской армии на территории Курской области.
- 28 марта Воздушные силы ВСУ ударили по пограничному пункту в Брянской области, откуда Россия запускала беспилотники.
- 8 апреля сообщалось, что Воздушные силы поразили объекты россиян в Курской области – ликвидировано более 30 военных врага.