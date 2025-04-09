Пилоты уничтожили командный пункт россиян под Херсоном, убиты десятки оккупантов – видео

В результате удара способность россиян вести боевые действия на этом направлении снизилась

Воздушные Силы (Иллюстративное фото: facebook.com/kpszsu)

В оккупированной части Херсонской области Воздушные силы поразили пункт управления россиян. Уничтожены несколько десятков оккупантов, сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Украинские летчики нанесли удар по пункту управления 81-го самоходного артиллерийского полка армии России 7 апреля. Бетонная постройка, где базировался пункт, была полностью разрушена.

Точное количество жертв врага и другие потери уточняются, но уничтожено 20-30 оккупантов, отметили в Генштабе. Военные подчеркивают, что поражение существенно подорвало способность подразделений россиян вести боевые действия в этом районе.

"Летчики Воздушных Сил ВСУ продолжат наносить сокрушительные удары по противнику до тех пор, пока он не покинет суверенную территорию Украины", – подчеркнули в Генштабе.