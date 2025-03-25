Авиация поразила сосредоточение россиян в Курской области: ликвидировано до 30 военных

Под атакой оказался военный объект в населенном пункте Кондратовка

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы российской армии на территории Курской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Под атакой оказался военный объект в населенном пункте Кондратовка.

В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидированы до 30 российских военных.

В Генштабе отметили, что уничтожение этого элемента военной инфраструктуры противника снижает его способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны в Сумской и Курской областях.

3 февраля 2025 года Воздушные силы ВСУ нанесли удар по пункту управления одного из подразделений Вооруженных сил России в Курской области.

5 февраля Зеленский заявил, что удары по российским пунктам управления в Курской области были произведены и украинским, и западным вооружением.

4 марта сообщалось, что ВС нанесли успешный удар по военному объекту в районе населенного пункта Троицкое Курской области.