Авиация поразила сосредоточение россиян в Курской области: ликвидировано до 30 военных
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы российской армии на территории Курской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Под атакой оказался военный объект в населенном пункте Кондратовка.
В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидированы до 30 российских военных.
В Генштабе отметили, что уничтожение этого элемента военной инфраструктуры противника снижает его способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны в Сумской и Курской областях.
- 3 февраля 2025 года Воздушные силы ВСУ нанесли удар по пункту управления одного из подразделений Вооруженных сил России в Курской области.
- 5 февраля Зеленский заявил, что удары по российским пунктам управления в Курской области были произведены и украинским, и западным вооружением.
- 4 марта сообщалось, что ВС нанесли успешный удар по военному объекту в районе населенного пункта Троицкое Курской области.