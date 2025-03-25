Авіація уразила зосередження росіян в Курській області: ліквідовано до 30 військових

Під атакою опинився військовий об'єкт у населеному пункті Кондратівка

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Повітряні сили Збройних Сил України успішно вразили місце зосередження живої сили російської армії на території Курської області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Під атакою опинився військовий об'єкт у населеному пункті Кондратівка.

У результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 російських військових.

У Генштабі зазначили, що знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони в Сумській та Курській областях.

3 лютого 2025 року Повітряні сили ЗСУ завдали удару по пункту управління одного з підрозділів Збройних сил Росії у Курській області.

5 лютого Зеленський заявив, що удари по російських пунктах управління у Курській області були здійснені й українським, і західним озброєнням.

4 березня повідомлялося, що ПС завдали успішного удару по військовому об’єкту в районі населеного пункту Троїцьке Курської області.