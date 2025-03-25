Авіація уразила зосередження росіян в Курській області: ліквідовано до 30 військових
Повітряні сили Збройних Сил України успішно вразили місце зосередження живої сили російської армії на території Курської області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Під атакою опинився військовий об'єкт у населеному пункті Кондратівка.
У результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 російських військових.
У Генштабі зазначили, що знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони в Сумській та Курській областях.
- 3 лютого 2025 року Повітряні сили ЗСУ завдали удару по пункту управління одного з підрозділів Збройних сил Росії у Курській області.
- 5 лютого Зеленський заявив, що удари по російських пунктах управління у Курській області були здійснені й українським, і західним озброєнням.
- 4 березня повідомлялося, що ПС завдали успішного удару по військовому об’єкту в районі населеного пункту Троїцьке Курської області.